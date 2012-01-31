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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

نیکزاد تاکید کرد:

رفع موانع سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

رفع موانع سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلاش برای رفع مسائل، مشکلات و موانع سرمایه گذاران و کارآفرینان بومی و غیربومی و توجه به طرح‌های تولیدی و صنعتی مشکل دار استان امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد افزود: باید سرمایه گذاران و کارآفرینان بومی و غیربومی برای راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان به سوی شهرک‌های صنعتی استان هدایت شوند.

وی اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی این استان دارای زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق و گاز برای ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی و فاقد برخی مسائل و مشکلات جانبی زیست محیطی، معارض و دریافت استعلام‌ها هستند.

استاندار همچنین برلزوم آینده نگری و مکان یابی مناسب و در نظر گرفتن تمام جوانب برای تعیین سایت‌های جدید شهرک‌های صنعتی در نقاط مختلف استان هم تاکید کرد و خواستار حمایت همه ‌جانبه متولیان امر و مسئولان اجرایی کهگیلویه و بویراحمد از سرمایه گذاران و کارآفرینان بومی و غیربومی شد.

نیکزاد بیان کرد: بدون شک این امر به سود استان بوده و موجب رشد و توسعه روز افزون وضعیت اقتصادی سرمایه گذار و استان خواهد شد.

استاندار بر ترویج فرهنگ کار و تلاش و کارآفرینی در استان تاکید کرد و گفت: بخش عمده‌ای از افراد جویای کار در کهگیلویه و بویراحمد تمایل زیادی به کسب مشاغل دولتی دارند در حالی که در سایر استان‌های کشور رغبت جوانان بیشتر به مسائلی از قبیل کارآفرینی، سرمایه گذاری و مشاغل تولیدی است.

نیکزاد یادآور شد: اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری دغدغه اصلی و در اولویت برنامه هاست و برنامه‌ ریزی‌ها و همه تلاش‌های بر ایجاد زمینه اشتغال پایدار است.

کد مطلب 1522257

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