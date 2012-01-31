به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه دهه فجر این شهرستان اضافه کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 114 میلیارد و 543 میلیون ریال در سطح این شهرستان مرزی افتتاح خواهد شد.

به گفته وی این طرحها در بخشهای برق ‌رسانی،‌ عمران‌شهری، فرهنگی،‌ آموزشی و کشاورزی است.

فرماندارپارس آباد افزود: مهمترین طرحهای افتتاح در دهه فجر این شهرستان شامل افتتاح ساختمان چهار طبقه دانشگاه آزاد، چندین واحد مسکن شهری، افزایش ظرفیت پست اصلاندوز، ایستگاه پمپاژو مزرعه نمونه با تامین آب 220هکتار از اراضی، واحد مسکن معلولان و آبیاری182هکتاری بخش هفت این شهرستان است.

وی تصریح کرد: علاوه بر افتتاح طرحها نواختن زنگ انقلاب، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدا، برپایی نمایشگاههای عکس، نقاشی، کتاب، صنایع دستی، مسابقات ورزشی و قرآن، همایش فجرآفرینان، جشن وحدت و همایش روایتگری راویان انقلاب از دیگر برنامه های مهم این ایام است.

کریمی تجلیل از فعالان فرهنگی، برگزاری محفل انس با قرآن، مراسم جشن انقلاب و تجلیل از برگزیدگان مسابقات ورزشی، اهدا جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد (ره) و بازدید از مؤسسات خیریه و... را از برنامه هایی عنوان کرد که در طول دهه فجر در این شهرستان اجرا می شود.

وی با اشاره به محوریت مساجد در برگزاری این برنامه ها، خواستار مشارکت و حضور گسترده مردم و جوانان و نوجوانان در این مراسمها شد.

