به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان دراین نشست تجربیات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل ایمنی هسته ای را در اختیار کارشناسان شرکت کننده در این اجلاس قرار می دهد.
در نشست امروز ، معاون توسعه فناوری هسته ای سازمان انرژی اتمی اندونزی گفت: اندونزی برای تامین انرژی مورد نیاز خود باید نیروگاه هسته ای بسازد.
"ادی واردویو" افزود: اندونزی مرحله کسب آمادگی برای ساخت نیروگاه را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله آغاز فعالیت های لازم برای ساخت نیروگاه است .
رییس سازمان انرژی اتمی مالزی در این نشست گفت: انرژی هسته ای چهار تا پنج برابر ارزانتر از انرژی تولیدی از گاز است و به همین دلیل مالزی مجبور است تا برای جایگزینی انرژی های سنتی از انرژی هسته ای استفاده کند.
"زمزم جعفر" افزود: با توجه به روند افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش ان با انرژی های نو از جمله انرژی هسته ای در دستور کار دولت مالزی قرار دارد.
محورهای مهم این اجلاس شامل : توسعه سرمایه انسانی ، فناوی ، تجربیات بین المللی ، تامین منابع مالی ، امنیت و چارچوب های قانونی درچرخه سوخت و مدیریت مواد زائد هسته ای می باشد.
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