به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان دراین نشست تجربیات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل ایمنی هسته ای را در اختیار کارشناسان شرکت کننده در این اجلاس قرار می دهد.

در نشست امروز ، معاون توسعه فناوری هسته ای سازمان انرژی اتمی اندونزی گفت: اندونزی برای تامین انرژی مورد نیاز خود باید نیروگاه هسته ای بسازد.

"ادی واردویو" افزود: اندونزی مرحله کسب آمادگی برای ساخت نیروگاه را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله آغاز فعالیت های لازم برای ساخت نیروگاه است .

رییس سازمان انرژی اتمی مالزی در این نشست گفت: انرژی هسته ای چهار تا پنج برابر ارزانتر از انرژی تولیدی از گاز است و به همین دلیل مالزی مجبور است تا برای جایگزینی انرژی های سنتی از انرژی هسته ای استفاده کند.

"زمزم جعفر" افزود: با توجه به روند افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش ان با انرژی های نو از جمله انرژی هسته ای در دستور کار دولت مالزی قرار دارد.

نماینده تایلند در این اجلاس خبر از امکان سنجی برای ساخت 4 واحد نیروگاهی در این کشور داد که به ترتیب در سال های 2020، 2023، 2025 و 2028 راه اندازی خواهد شد.

نماینده ویتنام نیز خبر از ساخت نخستین نیروگاه هسته ای با همکاری ژاپن و روسیه را داد و نماینده فیلیپین گفت که ما در ابتدای راه قرار داریم .

در این کنفرانس 2 روزه آخرین دستاوردهای کشورهای جهان در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و در خصوص ساخت نیروگاه های هسته ای ارایه و مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.



نشست انرژی هسته ای آسیا از 3 سال پیش با هدف توسعه انرژی هسته ای در اقتصادها شرق آسیا از جمله مالزی، ، ویتنام و تایلند برگزار می شود.

محورهای مهم این اجلاس شامل : توسعه سرمایه انسانی ، فناوی ، تجربیات بین المللی ، تامین منابع مالی ، امنیت و چارچوب های قانونی درچرخه سوخت و مدیریت مواد زائد هسته ای می باشد.

بر اساس این گزارش، ناصر رایتخواه معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان در دومین روز این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.