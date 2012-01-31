طرح مبارزه با عرضه کنندگان موادمخدر در شهریار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف افزایش امنیت در محلات و مبارزه با توزیع کنندگان موادمخدر در شهرستان، این طرح طی هماهنگی با اعضای شورای تامین شهریار اجرا شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح در محلات ویره و صباشهر، معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر از سوی نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

این مسئول عنوان کرد: تمامی این اقدامات در راستای افزایش امنیت و رضایت شهروندان و کاهش آمار گرایش جوانان به مواد مخدر در شهرستان اجرا می شود.

جوهری با اشاره به استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهرستان شهریار اعلام کرد: از زمان استقرار این نهاد در شهریار، امنیت به صورت قابل ملاحظه ای در این شهرستان افزایش یافته است.

فرماندار شهرستان شهریار متذکر شد: در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده با ناجا، مقرر شده است که تمامی واحدهای نیروی انتظامی غرب استان تهران در شهرستان شهریار راه اندازی و مستقر شود.

وی از استمرار اجرای طرح جمع آوری و مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر در تمامی محلات شهرستان شهریار خبر داد و اعلام کرد: در این زمینه شهرستان شهریار دیگر محل امنی برای توزیع کنندگان مواد مخدر نخواهد بود و به طور قطع با این افراد برخورد می شود.