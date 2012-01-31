هزار و 91 پروژه در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی، ظهر سه شنبه در نشست خبری که در آستانه دهه فجر امسال برگزار شده بود با بیان اینکه پروژه های 43 دستگاه اجرایی استان در دهه فجر افتتاح می شود اظهار کرد: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت آب منطقه ای استان سه دستگاه اجرایی هستند که بیشترین مبلغ ریالی پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به بهره برداری واحدهای مسکن مهر در دهه فجر افزود: پنج هزار و 525 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر، افتتاح هزار و 300 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 918 واحد مسکن در بافت فرسوده شهرهای بالای 25 هزار نفر از جمله پروژه های اداره کل مسکن و شهرسازی است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

عبدالملکی با بیان اینکه همچنین در دهه فجر ساختمان سد درونگر درگز و سد منو در تربت جام نیز افتتاح می شود، عنوان کرد: پروژه های سیمان مجد خواف، تولید نان صنعتی و کارخانه توزیع کاغذ بخشی از مهم ترین پروژه ها و طرح های بخش صنعت و معدن استان است که به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود.

وی در زمینه افتتاح پروژه های دانشگاهی نیز گفت: در قسمت آموزش عالی 14 پروژه سهم دانشگاه پیام‌‌نور، 10 پروژه نیز سهم دانشگاه فردوسی است.

وی با اشاره به افتتاح بیمارستان در دهه فجر گفت: بیمارستان 24 تختخوابی در کلات و 40 خانه بهداشت ، پروژه‌‌های نفت، گاز، زعفران، سدسازی، جمع آوری فاضلاب، کانون پرورشی فکری کودکان از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر است.

وی تاکید کرد: در مجموع در دهه فجر90 و سال گذشته دو هزار و 864 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 352 میلیارد و 700 میلیون تومان افتتاح شده است.

وی سپس در خصوص ارگانی که کمترین پروژه ها را برای افتتاح به خود اختصاص داده گفت: کمترین پروژه ها مربوط به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است.