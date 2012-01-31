299 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد قزوین واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله صفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل کمیته امداد قزوین با تشریح برنامه های دهه فجر اظهارداشت: دهه فجر یادآور حماسه ماندگار و دوران ساز ملت بیدار و ظلم ستیز مردم ایران اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) است که با سردادن فریاد بلند حق خواهی، توحید و عزت طلبی موجب بیداری اسلامی شدند.

وی با تاکید بر اینکه باید در مسیر ولایت فقیه حرکت کنیم یادآورشد: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی همه وظیفه داریم با مرور اتفاقات گذشته راه رسیدن به منویات امام را شناسایی و دنبال و از رهبری تبیعت کنیم.

مسئول کمیته تعاون و تشکلهای مردمی دهه فجر قزوین تصریح کرد: بیداری اسلامی که در جهان رخ داده نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و این حرکت همچنان تداوم خواهد یافت.

این مسئول با بیان اینکه در کمیته همیاری و تشکل های مردمی 13 سازمان و تشکل خیریه عضو هستند بیان کرد: کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، تأمین اجتماعی، خیرین مدرسه ساز و مسکن ساز، انجمن بیماران کلیوی، اداره کار و امور اجتماعی، نهادهای عضو در کمیته تعاون و مشارکت‌های مردمی ستاد گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی استان در این کمیته عضو هستند و فعالیت می کنند.

صفری گفت: کمیته همیاری در چهار محور حوزه فرهنگی و تبلیغی، آگاهی بخشی، امید آفرینی و روحیه جهادی تبیین شده و برنامه هایی را تدارک دیده است.

وی بیان کرد: در دهه مبارک فجر دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، شرکت در نماز جمعه، دیدار با خانواده های شهدا و تجلیل از ایثارگران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، بازدید از طرحهای اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان، برگزاری مسابقات فوتسال با عنوان جام بصیرت، برپایی ایستگاه صلواتی، حضور در راهپیمایی یوم الل 22 بهمن پیش بینی شده است.

صفری افزود: افتتاح پایگاه امداد و نجات و طرحهای تعاونی، هسته های مردمی، طرح توسعه امامزاده های استان، سیستم جامع اتوماسیون اداری، مالی و مشارکت های مردمی کمیته، پرداخت وامهای قرض الحسنه به بازنشستگان، رونمایی از وقف نامه های جدید، برگزاری کارگاههای قالی بافی، برگزاری مسابقات قرآنی، واگذاری بخشی از کارها به مردم و همایش تجلیل از دانشجویان از مهمترین برنامه های کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) استان در دهه مبارک فجر امسال است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از واگذاری 299 واحد مسکونی مددجویی در استان هم خبر داد و اظهارداشت: ساختمانهای مسکونی مددجویان با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال با مساحت 16 هزار و 445 مترمربع ساخته شده و آماده واگذاری است.

وی با اشاره به کلنگ زنی مجتمع خدماتی رفاهی کمیته امداد هم افزود: این مجتمع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث شده است و با افتتاح آن برای 25 خانوار به صورت مستقیم و 100 نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.