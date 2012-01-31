آلمانی ها برای اروپا همچنان خطرناک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، با وجود گسترش بحران مالی و اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان کمترین زیان را از این بحران دیده است.

این موضوع سبب شده بسیاری از کارشناسان نوک پیکان انتقادات خود را متوجه این کشور کنند. این مسئله حتی سبب شده برخی مقامات اروپایی از جمله "ژان اسلبورن" وزیر امور خارجه لوکزامبورگ به آلمانها هشدار دهند.

در همین رابطه یک روزنامه ایتالیایی از آلمانها به عنوان ملتی مغرور یاد کرد که همچنان برای اروپا خطرناک هستند و اعضای اتحادیه اروپا باید در برابر آنها محتاط باشند.

این در حالی است که برخی کارشناسان از جمله "لارس فلد" معتقدند بحران بدهی های کشورهای اروپایی ناشی از مدیریت ضعیف دولتها و سیاستهای غلط اقتصادی آنان است.