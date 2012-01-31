توطئه های اسرائیل و آمریکا بر ملت ایران اثری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رباط کریم در جمع مسئولان اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) به اسلام و ملت ایران عظمت و اقتدار بخشید و بنابر اعتراف کارشناسان و تحلیلگران غربی، انقلاب اسلامی پایه های استکبار را ویران کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی صرفا یک قیام برای تغییر رژیم سیاسی در یک کشور نبود، بلکه یک حرکت بزرگ و تاثیرگذار در سطح جهان بود که رژیم های استکباری و صهیونیستها و همه جهانخواران را به وحشت انداخت و معادلات نظام سلطه بین الملل را به هم ریخت.

این مسئول با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود، عنوان کرد: آمریکا و شوروی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی با انجام کودتا و تغییر حاکمان در کشورهای منطقه، سعی داشتند که از نفوذ و تاثیرگذاری انقلاب در سایر کشورها جلوگیری کنند، اما امروز شاهد هستیم که پس از گذشت 33 سال از پیروزی این انقلاب شکوهمند، کشورهای مسلمان همچنان از آن الگو می گیرند و بیداری اسلامی که هم اکنون اتفاق افتاده است، برگرفته از انقلاب عظیم ما است.

سلیمان پور در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: امسال در روز 12 اسفند ماه سال جاری، بار دیگر شاهد حماسه حضور دشمن شکن مردم در انتخابات مجلس خواهیم بود.



فرماندار شهرستان رباط کریم ادامه داد: دشمنان خیال می کنند با تحریم و تهدید، می توانند ملت ایران را از ادامه راهی که در پیش گرفته است، منصرف و مایوس کنند اما این مردم با بصیرت و فهیم، مثل همیشه و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، ذره ای از اهداف و آرمانهای انقلاب عقب نشینی نمی کنند.



وی انتخابات را عرصه ای برای تحکیم وحدت و همدلی و ناامید کردن دشمنان قسم خورده انقلاب و فتنه گران داخلی دانست و تاکید کرد: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و شکوفایی است و حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی، کمر دشمنان را خواهد شکست و آنها را مایوس و ناکام خواهد کرد.



رئیس شورای اداری شهرستان رباط کریم با تاکید بر بی طرفی کامل مسئولان در انتخابات اعلام کرد: با هریک از مسئولان ادارات که از کاندیدایی طرفداری یا از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی استفاده کند، طبق ضوابط قانونی و با شدت با او برخورد خواهیم کرد.



سلیمان پور با قدردانی از تلاشها و خدمات روسای ادارات و تمامی دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان، یادآور شد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، اقدامات و خدمات خوبی به مردم رباط کریم ارائه شد و امیدواریم این روند خدمتگزاری همچنان و با شتاب بیشتر ادامه یابد.