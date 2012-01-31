رژیم بحرین اقدامات سرکوبگرانه علیه کادر درمانی را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، مرکز حقوق بشر خلیج فارس و حقوق بشر بحرین نگرانی عمیق خود را از بازداشت دو نفر از دندان پزشکان بحرینی اعلام کردند.

مراکز حقوقی فوق از رژیم بحرین خواستند "حلیمه الصباح" و "رضی حماد" از اعضای کادر درمانی بیمارستان سلمانیه را سریعا آزاد کنند و اتهامات وارده به آنها را پس بگیرند.



این مراکز تصریح کردند همه کادر پزشکی که به جرم درمان تظاهرات کنندگان در زندان به سر می برند، باید آزاد شوند، بازداشت کادر درمانی بحرین و محاکمه ظالمانه آنها متوقف و همه اتهامات بی اساس علیه آنها پس گرفته شود.

بر اساس این گزارش این مراکز همچنین بر ضرورت پایان تدابیر امنیتی اتخاذ شده در بیمارستان السلمانیه و توقف بازداشت و شکنجه مخالفان تاکید کردند.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه بسیاری از اعضای کادر درمانی بحرین را به بهانه کمک به درمان تظاهرات کنندگان بازداشت کرده و هدف شکنجه قرار داده است.