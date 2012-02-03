علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات طرح های آماده افتتاح در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ایام دهه فجر، گفت: بهمن ماه امسال فاز اول طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه بر این اساس بخش دریایی این بندر صادراتی شامل 6 پست اسکله راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: با تکمیل و راه اندازی این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی در بندر ماشهر امکان پهلوگیری همزمان هشت فروند کشتی هم فراهم می شود.

معاون وزیر نفت همچنین از راه اندازی خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی به طول تقریبی 200 کیلومتر خبر داد و افزود: علاوه بر این بهمن ماه امسال در پالایشگاه نفت آبادان 11 مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی و یکسری پروژه های زیرساختی افتتاح خواهد شد.

راه‌اندازی بزرگترین واحد تولید سوخت هواپیما در غرب ایران

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتبا اشاره به راه اندازی چندین طرح زیست محیطی و یک ایستگاه جدید تخلیه بنزین و فراورده نغتی در پالایشگاه نفت کرمانشاه، اظهار داشت: همچنین در این واحد پالایشگاهی خط جدید تولید سوخت هواپیما به منظور تامین نیازهای استان‌های غرب کشور راه‌اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه در پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران هم یک طرح جدید بنزین سازی افتتاح خواهد شد، تبیین کرد: بر این اساس در دهه فجر به طور رسمی ظرفیت تولید بنزین کشور حدود میلیون لیتر افزایش می یابد.

ضیغمی با اشاره به افتتاح طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی در پالایشگاه تهران، یادآور شد: با تکمیل این پروژه میزان گوگرد موجود در گازوئیل و نفت سفید به حدود 20 پی.پی.ام کاهش می‌یابد.

افتتاح 3 طرح جدید در پالایشگاه شازند

معاون وزیر نفت در ادامه در خصوص طرح‌های آماده افتتاح در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به مهر گفت: در این پالایشگاه واحدهای تولید هیدروژن و آمین راه اندازی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه با افتتاح این دو طرح در دهه فجر زمینه برای افزایش حدود 8 میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه شازند فراهم می شود، بیان کرد: طرحهای جدید بنزین سازی این پالایشگاه تا پایان سالجاری راه اندازی خواهند شد.

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه واحد تصفیه نفت سفید پالایشگاه شازند هم بهمن ماه به طور رسمی افتتاح خواهند شد، تاکید کرد: با راه اندازی این واحد ظرفیت تولید سوخت هواپیمای کشور با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا افزایش می یابد.

راه‌اندازی خط لوله صادرات سوخت جت

به گزارش مهر، ضیغمی در ادامه با تاکید بر اینکه خط لوله انتقال و صادرات سوخت هواپیمای کشور در منطقه بندرعباس بهمن به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: این خط لوله به طول تقریبی 12.5 کیلومتر و قطر 20 اینچ با هدف افزایش صادرات سوخت هواپیما به بهره برداری می رسد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با اشاره به راه اندازی طرح افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی در اسکله شهید رجایی و فولاد بندرعباس، خاطر نشان کرد: با بهره برداری این پروژه نفتی امکان افزایش ظرفیت بارگیری محموله‌های نفتی کشور در خلیج فارس افزایش می یابد.

افزایش 950 هزار بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بهره برداری از حدود 950 هزار بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی، تاکید کرد: بهمن ماه سالجاری مخازن جدید ذخیره سوخت مایع در انبارهای نفت سراسر کشور افتتاح می شود.

این مقام مسئول همچنین از ساخت مراکز جدید انتقال نفت در خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد: همزمان با دهه فجر مسیر چندین خط لوله جدید انتقال نفت و فرآورده نفتی اصلاح و نواقص فنی را برطرف شده است.

