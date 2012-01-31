هدف اصلی آمریکا در سوریه ضربه زدن به خط مقاومت در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروزسه شنبه در دیداررمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیأت همراه، واقعیت موجود در جهان را با توجه به تحولات یک سال گذشته و بیداری اسلامی، ضعف روز افزون غرب و قدرت فزاینده دنیای اسلام دانستند و تأکید کردند: اگر امت اسلامی در کشورهای مختلف ، متعهد به مجاهدت، ایستادگی و حسن ظن به پروردگار باشند، قطعاً وعده نصرت الهی محقق خواهد شد، همانگونه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه تحولات یک سال گذشته در منطقه، از بشارتها و لطف و رحمت الهی است، افزودند: این تحولات، اول کار است و به لطف خداوند پیروزیهای بیشتری در راه است.



حضرت آیت الله خامنه ای، لازمه نصرت الهی را مجاهدت و بجا آوردن حق جهاد دانستند و خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران در طول 32 سال گذشته همواره از مراحل سخت و دشوار عبور کرده است و به لطف خداوند از این پس نیز با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.



ایشان همچنین با اشاره به شرایط سوریه افزودند: درخصوص سوریه اگر با دید جامع و فراگیر به تحولات این کشور نگریسته شود، طراحی امریکا برای سوریه کاملاً مشخص است که متأسفانه برخی کشورهای خارجی و منطقه نیز در این طراحی امریکا مشارکت دارند.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: هدف اصلی طراحی امریکا در سوریه، ضربه زدن به خط مقاومت در منطقه است زیرا سوریه از مقاومت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان حمایت می کند.



حضرت ایت الله خامنه ای افزودند: اگر دولت سوریه، به آمریکاییها قول دهد که حمایت خود را از مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان قطع خواهد کرد، همه مسائل تمام خواهد شد و تنها جرم سوریه حمایت از مقاومت است.



ایشان خاطر نشان کردند: امریکاییها و برخی کشورهای غربی می خواهند انتقام شکست های اخیر خود در منطقه ازجمله مصر و تونس را، در سوریه بگیرند.



ایشان خاطرنشان کردند: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه، حمایت از هرگونه اصلاحات به نفع مردم این کشور و مخالفت با دخالت امریکا و کشورهای دنباله رو آن، در مسائل داخلی سوریه است.



رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان اعضای جهاد اسلامی فلسطین درخصوص پیشرفتهای علمی چشمگیر و خیره کننده در ایران، تأکید کردند: حرکتهای علمی در کشور، وسیع و در همه بخشهای علمی و فناوری است و در برخی موارد نیز برای بسیاری از افراد غیرقابل تصور است.



حضرت آیت الله خامنه ای اظهار امیدواری کردند: این حرکتهای علمی در دیگر کشورهای اسلامی همچون مصر، تونس و لیبی بوقوع بپیوندد و امت اسلامی به توانایی های بالای علمی و فناوری دست پیدا کنند.



رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین نیز در این دیدار ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گزارشی از تحولات فلسطین بویژه غزه ارائه کرد و گفت: بیداری اسلامی و تحولات منطقه فرصت بسیار مغتنم برای ملتهای مسلمان بویژه مردم فلسطین است و همه باید مراقب فتنه انگیزیهای دشمنان باشند.



وی افزود: تمدن اسلامی بار دیگر، بازگشت به دوران اوج و شکوه خود را آغاز کرده و جمهوری اسلامی ایران نقش ممتاز و بی بدیلی در اوج گیری مجدد تمدن اسلامی دارد و به همین دلیل جبهه استکبار فشارهای خود را بر ایران تشدید کرده است.



دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین همچنین با اشاره به تحولات سوریه گفت: غربیها تلاش دارند تا سوریه را که پایگاه مقاومت در منطقه است، از جبهه مقاومت بگیرند.



دکتر محمد از رهبران جهاد اسلامی فلسطین نیز در این دیدار از آخرین وضعیت غزه گزارشی ارائه کرد و با اشاره به پیشرفتهای علمی شگرف جمهوری اسلامی ایران، آن را مایه افتخار همه مسلمانان دانست