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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

مهنانی به مهر خبر داد:

جودوکاران خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

جودوکاران خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت جودوی بجنورد گفت: دو جودوکار از خراسان شمالی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

رضا مهنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: در پایان رقابتهای جودوی قهرمانی نوجوانان کشور که در اراک برگزار شد رضا یزدانی در وزن 66 کیلوگرم و الیاس پاکدل در وزن  55 کیلوگرم با موافقت کادر فنی تیم های ملی به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

مهنانی ادامه داد: اردوی تیم ملی جودوی نوجوانان که از هشتم بهمن ماه جاری در شهرستان چناران در حال برگزاری است تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

تیم ملی جودوی نوجوانان کشور تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر محمد جناب زاده سرمربی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی این رشته که اردیبهشت ماه سال آینده در تایلند برگزار می شود در شهرستان چناران خراسان رضوی انجام می دهد.
 

کد مطلب 1522286

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