ویژه برنامه های دهه فجر صدا و سیمای خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق مقدسی ظهر سه شنبه در یک نشست خبری افزود: برنامه های صدا و سیمای این استان در ایام دهه فجر امسال نسبت به سالهای گذشته حال و هوای دیگری دارد، و رویکرد برنامه های این سازمان ایجاد نشاط و تقویت اعتماد به نفس در جامعه است.

وی محور برنامه های این سازمان را تبیین انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، ماهیت شناسی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری آشنایی کودکان با انقلاب، جایگاه ولایت فقیه و چگونگی شکل گیری انقلاب های منطقه ذکرکرد.

علیرضا آیینه دار، معاون سیمای استان خراسان رضوی نیز از پخش مستند سیما به نام مردان روح الله که از 12 بهمن در 13 قسمت است خبر داد و گفت: این برنامه در ساعت 21:50 پخش می شود و در هر قسمت به بیان زندگی یکی از شهدای انقلاب می‌پردازد، همچنین دو اکیپ به نقاط دور دست استان اعزام شده اند و دستاوردهای انقلاب را از زبان مردم منطقه درقا لب سریال 15 قسمتی تهیه کرده اند.

وی افزود: با همکاری واحد شعر و موسیقی پنج نماهنگ تولید کرده‌ایم که در این ایام پخش می‌شود، از دیگر سو برنامه‌های روتین ما به حال و هوای این ایام خواهند پرداخت،‌ به عنوان نمونه برنامه جنگ شبانه و برنامه صبح بخیر خراسان که با حفظ قالب خودشان به این مقوله خواهند پرداخت، البته رویکرد برنامه صبح بخیر خراسان تحلیلی‌تر است.

وی گفت: "شهرمن" عنوان برنامه دیگری است که به انعکاس اقدامات صورت گرفته در سطح شهر می پردازد و با دعوت از مسئولان شهرداری و شوراها نقش مردم در رشد و توسعه شهری را بررسی می کند.

وی تصریح کرد: در حوزه پخش و تامین برنامه نیز همکاران ما توانسته‌اند محصولات خوبی را تهیه کنند که در همین راستا روزانه یک فیلم سینمایی و دو سریال پخش می‌شود که یکی از این سریال ها تولید این مرکز است، مستند "بازیگران دیکتاتور" نیز در فهرست پخش قرار گرفته است.

