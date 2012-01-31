به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد فرهنگی قابل توجه امروز سه شنبه 11 بهمن ماه افتتاح رسمی شبکه هیسپان تی‌وی بود که با حضور عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه، محمد سرافراز معاون برون مرزی صداوسیما، رامین مهمانپرست و سفرای کشورهای کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی برگزار شد.

این شبکه که مخاطبان امریکای لاتین را هدف گرفته اولین شبکه اسپانیایی زبان است که در خاورمیانه هم پخش می‌شود و رئیس رسانه ملی وجود این شبکه را فرصت مناسبی برای انتقال حقایق معرفی کرده است.

- از دیگر رویدادهایی که امروز در حوزه فرهنگ و هنر منتشر شد می توان به برگزاری مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنری ایران 1404 با قدردانی از کارگردانان فیلم‌های سینمایی "خیلی دور، خیلی نزدیک"، “فرش باد”، “کیمیا”، “سیب وسلما” و “گلچهره” اشاره کرد.

از اهداف برگزاری این جشنواره ترسیم آینده مطلوب برای ملت ایران از سوی هنرمندان و ادیبان معرفی شده بود.

- دیدار اهالی رادیو و تئاتر با یکدیگر اتفاق خبری دیگری است که امروز پوشش داده شد. در این دیدار که به بهانه تاسیس رادیو نمایش صورت گرفت، از ایرج راد، ثریا قاسمی، دایوش مودبیان، قطب الدین صادقی و داود رشیدی تقدیر به عمل آمده و زمینه های همکاری اهالی تئاتر و رادیو بررسی شد.

- امروز سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر پیامی ارسال کرد.

در بخشی از این پیام آمده: در این عالم که عالم جسم و روح است عالم جمادات و مجردات عالم پیوند محسوسات و غیوبات رسوبات ذهن بشری چون در جام اندیشه، درد هنر را به مستی خلاقیت بدل سازد، به دل خبر دهد از جوهره زیبایی‌های نهفته در درون اشیاء تا هنرمند به مدد زیبایی روح، حشو و زوائد پنهانکاری دنیا را از آن بزداید و از مادر هنر، پدیده‌ای بزاید که گذشت ایام و زمانه، پیرش نکند و زیبایی‌اش را از بام اعتبار به زیر نیفکند.

انتشار این پیام به بهانه افتتاح چهارمین جشنواره تجسمی فجر بود که مراسم آن شامگاه گذشته برگزار شد.

- در ادامه واکنش ها به حوادث اخیر خانه سینما و انتشار بیانیه ای از سوی فیلمسازان، برخی از آنها امضای این بیانیه را تکذیب کردند که از آن جمله می توان به علیرضا رئیسیان اشاره کرد. وی در این باره گفت: معتقدم صدور این بیانیه مشکوک‌‌ترین حرکتی است که در طول سی سال اخیر در سینمای ایران شاهدش بوده‌ایم.

- در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر نیز اظهارنظرهای گوناگونی در این زمینه شنیده می شود. رحمت امینی دبیر این جشنواره نیز امروز از تغییراتی در جدول اجراها خبر داد و درباره نحوه دریافت بلیت های جشنواره نیز توضیحاتی ارائه کرد.

عوامل "مجله تئاتر" نیز خبر دادند این برنامه تلویزیونی در ایام جشنواره به صورت زنده از تئاتر شهر به روی آنتن می رود.

- پس از دریافت جوایز بین المللی توسط فیلمسازان سینمای ایران این بار نوبت به یک بازیگر رسید تا جایزه جهانی و معتبر هانری لانگ لوا فرانسه را از آن خود کند. فاطمه معتمد آریا، بازیگر سینمای ایران دوشنبه شب در پاریس این جایزه را دریافت کرد.

- آغاز اجراهای صحنه ای جشنواره تئاتر فجر از فردا و افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در همین روز از دیگر اخبار سه شنبه 11 بهمن ماه است و تعداد دیگری از فیلم های فجر همچون "برف روی کاج ها" نیز به دفتر جشنواره تحویل داده شد.