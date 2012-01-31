حقوق نمایندگان پارلمان ایتالیا کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا به دنبال کاهش میزان حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان این کشور است.

دفتر نخست وزیری ایتالیا با اعلام این مطلب از ارائه لایحه پیشنهادی مونتی در همین راستا به هر دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور خبر داد.

این اقدام در راستای اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه دولت در بحبوحه بحران مالی ایتالیا انجام می شود. طبق آمارهای رسمی نمایندگان ایتالیایی در مقایسه با دیگر همقطاران اروپایی خود جزو کسانی هستند که بیشترین حقوق را دریافت می کنند.

لایحه پیشنهادی دولت همچنین با استقبال برخی مقامات ایتالیایی از جمله "روکو بوتیگلیونه" معاون رئیس مجلس نمایندگان قرار گرفته است.

گفتنی است نخست وزیر ایتالیا که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی این کشور جانشین "سیلویو برلوسکنی" شده در راستای تشویق دستگاههای اجرایی به انجام سیاستهای اقتصادی از حقوق خود چشم پوشی کرده است.