فرهنگ کتابخوانی نهادینه شود/ قم نیازمند نمایشگاه دائمی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش دارالحدیث قم ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در استان بیان داشت: این نمایشگاه‌ها در معرفی آثار منتشر شده به مردم تاثیر بسیار زیادی دارد چرا که برخی خانواده‌ها از آثار مفیدی که منتشر می‌شود آگاهی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند از آن استفاده کنند.



هادی ربانی با بیان اینکه ما باید ابتدا فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی را در بین مردم و خانواده‌ها نهادینه کنیم، تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ کتاب‌خوانی در بین خانواده‌های ما نهادینه نشده است و تا زمانی که این فرهنگ نهادینه نشود سرانه مطالعه بسیار پائین است.



وی ادامه داد: ما برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید از مقاطع پائین و دبستان شروع کنیم و اگر بتوانیم فرهنگ مطالعه را در بین نسل جوان نهادینه کنیم می‌توانیم نسبت به ارتقا سرانه مطالعه در کشور خوش‌بین باشیم.



اختصاص غرفه‌ای برای عرضه آثار و اندیشه‌های جدید



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: یکی از راه‌های کارآمد حمایت از نویسندگان و محققان، ایجاد غرفه‌ای برای عرضه آثار و اندیشه‌های جدید در نمایشگاه‌های کتاب است.



حجت الاسلام محسن غرویان اظهار کرد: این مطلب همواره مورد تاکید قرار گرفته که قم نیازمند مرکزی دائمی برای برپایی نمایشگاه‌های کتاب است.



وی افزود: فکر و اندیشه به طور دائمی در حال تحول بوده و نظریات و تفکرات جدید بر اساس پژوهش‌های نو به وجود می‌آیند که نتیجه همه این موارد به صورت کتاب در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد بنابراین برای رسیدن به هدف نهایی فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جنبش نرم افزاری و تولید علم در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید به فکر ایجاد مراکز دائمی عرضه کتاب باشیم.



کرسی های آزاداندیشی محصول توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه است



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی را نیز محصول مطالعه صحیح و توسعه فرهنگ کتاب خوانی در جامعه دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های دائمی کتاب یکی از راه‌های رسیدن به این هدف است.



وی با اشاره به برگزاری شش دوره نمایشگاه کتاب استانی قم در سال‌های گذشته ابراز کرد: روند افزایش کمی و کیفی کتاب در استان قم مثبت بوده اما ضروری است که برای تسریع این حرکت اقدامات اساسی صورت گیرد.



حوزه چاپ و نشر قم نیازمند اختصاص تسهیلات و امکانات بیشتر است



غرویان خواستار اختصاص تسهیلات و امکانات بیشتر به چاپ و نشر کتاب در قم شد و افزود: وضعیت کتاب در کشور با برخی مشکلات روبه‌رو است ضمن اینکه ارزش لازم به مولفان و محققانی که سال‌ها وقت خود را برای ایجاد اندیشه‌های نو صرف می‌کنند داده نمی‌شود و این یکی از دلایل تضعیف ایده‌های خلاق است.



وی با انتقاد از عرضه بیش از حد کتاب‌های سرگرم کننده و در عین حال خالی از عمق و محتوای مناسب تصریح کرد: این مسائل موجب مورد تاثیر قرار گرفتن انگیزه ناشران می‌شود.



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان داشت: سیاست گذاری‌ها باید در راستای افزایش انگیزه نویسندگان و محققان صورت گرفته و به همین منظور می‌توان غرفه‌ای را در نمایشگاه‌های کتاب برای عرضه آثار و اندیشه‌های نو اختصاص داد تا موجب رونق بیشتر مباحث کارآمد علمی در سطح جامعه باشیم.



نمایشگاه دائمی کتاب در قم برگزار شود



فرزند آیت‌الله العظمی بهجت در حاشیه بازدید از نمایشگاه ضمن مثبت ارزیابی کردن نمایشگاه کتاب استان قم، اظهار داشت: خوشبختانه انتشاراتی که در این نمایشگاه حضور دارند سعی کرده‌اند بهترین آثار خود را ارائه کنند.



حجت الاسلام علی بهجت با بیان اینکه استان قم ظرفیت بسیار زیادی در زمینه انتشار کتاب دارد، یادآور شد: قم با ظرفیتی که دارد می‌طلبد که یک نمایشگاه دائمی کتاب داشته باشد که امیدواریم مسئولان در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.



بر پایه این گزارش، نمایشگاه کتاب استان قم تا 14 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی قم برای بازدید علاقه مندان دائر است.