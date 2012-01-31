خاطره ولایتی از ناراحتی عمیق رهبر انقلاب درپی بحران بوسنی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی دوشنبه شب در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد و با حاشیه های خواندنی همراه بود که به بعضی از آنها اشاره می شود:

* علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی پس از سخنان نماینده بالکان به تعامل ایران با کشور بوسنی اشاره کرد و با بیان اینکه ایران برای همه مسلمانان دلسوز است به خاطره ای از مقام معظم رهبری اشاره کرد.



* وی با یادآوری دوران وزارت خود در وزارت خارجه گفت: در اوایل رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ایشان بنده را احضار کرده و گفتند مدتی است که دچار کمردرد شده ام فکر می می کنم این درد به خاطر اخباری است که از اتفاقات بوسنی شنیده ام، از شما می خواهم هر کاری که می توانید برای بوسنی انجام دهید وگرنه فردای قیامت از شما بازخواست می کنم. و وقتی معظم له این دستور را صادر کردند ما به صورت جدی موضوع را پیگیری کردیم به طوری که توانستیم تعدادی اسلحه را برای مسلمانان بوسنی بفرستیم.



* وزیر سابق امورخارجه کشورمان همچنین به سفر خود به مرکز بوسنی اشاره کرد و گفت: در آن زمان نمی توانستیم به راحتی به این کشور سفر کنیم، اما با این حال بنده به همراه تیم همراه با هواپیمای باربری به مرکز بوسنی رفتیم و وقتی وارد این کشور شدیم از ما خواستند که لباس ضد گلوله بر تن کنیم، بنده گفتم ما به این کشور سفر کردیم تا از نزدیک با مشکلات مردم بوسنی آشنا شویم نه اینکه لباس ضد گلوله بر تن کنیم.



* در حاشیه مراسم اختتامیه همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی دهها جوان انقلابی از کشورهای عربی در تجمعی انزجار خود را از سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این جوانان که تصاویری از مقام معظم رهبری را به همراه داشتند با شعار "الله اکبر"، "لبیک یا خامنه ای"، پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا گذاشتند.



* تجمع جوانان انقلابی و پلاکارد های دستنوشته جالبی که به همراه داشتند فرصتی را برای عکاسان رسانه های داخلی و خراجی فراهم کرد تا بتوانند از این تجمع عکس بگیرند.



* در این همایش وقتی که همسر شهید احمدی روشن - معاون سایت نطنز که در روزهای اخیر در تهران ترور شد- طی سخنانی به نقش ویژه جوانان برای مبارزه با دیکتاتورهای منطقه و نظام سلطه پرداخت و گفت: "جوانان منطقه انتقام خون احمدی روشن را خواهند گرفت" تمامی شرکت کنندگان به حالت احترام برخواستند و از این گفته همسر شهید احمدی روشن استقبال و حمایت کردند.

