درآمدهای مالیاتی اردبیل 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان افزود: میزان وصولی از بابت درآمد مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون 712 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان نسبت به 10 ماهه سال جاری نیز 21 درصد افزایش وصول داشته است، اضافه کرد: درآمد مالیاتی استان 705 میلیارد ریال است که حدود 78 درصد منابع درآمدی استان را شامل می شود.

استاندار اردبیل از رشد 11 درصدی سایر در آمدهای عمومی نیز شامل جرائم و خسارات و مالکیت خدمات فروش کالا و متفرقه خبر داد و افزود: در این حوزه مبلغ 203 میلیارد ریال درآمد داشته ایم که از این رقم در این مدت 158 میلیارد ریال وصول شده است.



وی با اشاره به دریافتهای خزانه نیز تصریح کرد: میزان دریافتی خزانه از محل بودجه عمومی استان با احتساب حقوق و مزایای مستمر هزار و 268 میلیارد ریال بوده که نسبت به اعتبار مصوب استان حدود 67 درصد است.

به گفته صابری از این رقم مبلغ 263 میلیارد ریال برای حقوق و مزایای مستمر و الباقی نیز برای تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر هزینه های استان است.

وی خواستار دقت و نظارت بیشتر از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص پرداختها شد و عنوان کرد: با توجه به عدم رعایت تعادل در پرداختها از سوی دستگاه های اجرایی اعمال نظارت بیشتر با قوت و شدت بیشر تداوم یابد.

