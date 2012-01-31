به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی دزفولی‌نسب عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی اظهار داشت: بزرگداشت ایام دهه فجر امری مهم و ارزشمند است و همه مسئولان باید در این راستا تلاش کنند.

رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: ویژه برنامه‌های دهه مبارک فجر بخش عسلویه با تعامل و همکاری نهادهای اجرایی و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار می‌شود.

دزفولی‌نسب گفت: سازمان منطقه ویژه پارس به عنوان عضو فعال در کمیته‌های پشتیبانی، امور فرهنگی، جوانان و ورزش و کمیته امنیتی در هشت حوزه برای برگزاری ویژه برنامه‌های دهه مبارک فجر امسال همکاری و فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: انعکاس و پوشش خبری تمام مراسم دهه مبارک فجر، تهیه پرچم جمهوری اسلامی برای توزیع در راهپیمایی 22 بهمن، پیگیری برای برگزاری مراسم نمادین استقبال از حضرت امام (ره) در فرودگاه بین‌المللی خلیج فارس و برپایی نمایشگاه عکس و مسابقه کتابخوانی در مصلی نماز جمعه عسلویه از جمله این فعالیت‌هاست.

رئیس روابط‌عمومی منطقه پارس جنوبی از نورافشانی آسمان عسلویه در شب 22 بهمن ماه خبر داد و گفت: برپایی جشن بزرگ انقلاب در شهر عسلویه، نصب بنرهای تبلیغاتی پیرامون دهه فجر در سطح منطقه و برپایی ایستگاه صلواتی در شهر عسلویه نیز از دیگر برنامه‌هایی است که با پشتیبانی منطقه ویژه پارس از سوی روابط عمومی این سازمان برگزار می‌شود.

وی افزود: دهه فجر قطعه مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی است و تکریم این ایام وظیفه همه مسئولان و مردم است و نباید در این عرصه کوتاهی کنیم.