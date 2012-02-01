خودسوزی پریشان همچنان ادامه دارد/ نگرانی از پیشرفت حریق

به گزارش خبرنگار مهر، خودسوزی دریاچه پریشان از اواخر دی ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه اقدامات مناسبی برای مهار این پدیده انجام شده اما دریاچه همچنان با خودسوزی درگیر است.

خوسوزی در حاشیه کوه بز، منطقه فامور که همان ساحل سنگی دریاچه پریشان است، رخ داده که حدود 20 حفره کوچک در یک ردیف ایجاد شده که از آنها دود متصاعد شده است.

کارشناسان بر این اعتفادند زمانیکه تالاب به طور کامل خشک می شود مواد آلی آن و رسوبات کف تالاب افزایش می یابد، شرایطی به وجود می آورد که فعل و انفعلات مواد شروع می شود و در نهایت با بالا رفتن دما شاهد وقوع اینگونه پدیده ها خواهیم بود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بستر دریاچه با وجود اینکه اقداماتی از جمله ایجاد کانال انجام شده اما همچنان در حال خودسوزی است.

جمال خداپرست با اظهار نگرانی از وضعیت تالاب بین المللی پریشان افزود: در همان مسیر اولیه کماکان خودسوزی دریاچه ادامه دارد اما آن مسئله ای که باعث نگرانی شده مربوط به پیشرفت خودسوزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نگرانی که در مورد گسترده شدن آتش وجود داشت عملی شده و خودسوزی دریاچه در همان محدوده افزایش یافته است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون با اشاره به ایجاد حفره هایی در این محدوده بیان کرد: امیداوریم که مسئولان امر هرچه سریعتر برای احیای دریاچه پریشان اعتباری در نظر بگیرند زیرا وضعیت دریاچه بحرانی است.

خداپرست تنها راه حل برون رفت پریشان از این وضعیت بحرانی را احیای دریاچه دانست و اظهار داشت: اگر اعتباری برای احیای دریاچه در نظر گرفته شود می توان از افزایش این پدیده ها و نابودی تالاب جلوگیری کرد.