ماموریت سه روزه بازرسان آژانس در ایران پایان یافت/ مذاکره در فضای مثبت و سازنده

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات ایران با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از گذشت سه روز به پایان رسید.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران با نمایندگان آژانس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و دوطرف در خصوص تداوم مذاکرات وهمچنین زمان دقیق مذاکرات آتی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هرمان ناکارتس رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راس تیمی شش نفره از بازرسان آژانس در روز یک‌شنبه 9 بهمن برای مذاکره با مسئولان ایرانی وارد ایران شده بود.

پیش از این علی اصغر سلطانیه نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: این هیئت برای انجام مذاکرات و گفت‌وگو پیرامون موضوعات مورد نظر آژانس به تهران سفر می‌کند.