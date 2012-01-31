300 مبلغ دینی به مناطق مختلف اردبیل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله شرقی در نشست ستاد فرهنگی و تبلیغی این سازمان اضافه کرد: این مبلغان با هدف ارتقا سطح بینش و آگاهی فکری و فرهنگی اقشار مختلف مردم به شهرستانها و بخشهای مختلف اعزام می شوند.

وی به عناوین سخنرانی مبلغان در این ایام اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای امام خمینی (ره) در جامعه مهمترین محور اعزام مبلغان از سوی ادارات تبلیغات اسلامی استان است.

مسئول اعزام مبلغان تبلیغات اسلامی استان بینش و بصیرت دینی، جنگ نرم، جوان و خودباوری دینی، سیره زندگانی امام حسن عسگری (ع)، مهدویت و علائم ظهور و... را از دیگر موضوعات و محورهای سخنرانی مبلغان در این ایام برشمرد.

به گفته وی اعزام مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی از 12 بهمن ماه جاری آغاز و تا 21 بهمن در سطح استان ادامه خواهد داشت.



اعزام 124 روحانی طرح هجرت به مناطق محروم و مرزی

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در این نشست از اعزام 124 نفر از روحانیون طرح هجرت و مستقر به مناطق محروم و مرزی استان طی دهه فجر خبر داد.

حجت الاسلام انور قاسمی گفت: توسعه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی از جمله اهداف سازمانی و راههای موثر در ترویج فرهنگ دینی در جامعه است که این امر در بسیاری از مناطق از جمله مناطق مرزی و محروم از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی عنوان کرد: فرهنگ و آداب اجتماعی مردم در مناطق مرزی هر استان به لحاظ ورود مسافر از کشورهای همسایه، دستخوش تغییر می شود که در این خصوص وظیفه روحانیون و فعالان تبلیغی در تقویت افکار و باورهای دینی مردم آن مناطق خطیر و تاثیر گذار است.

قاسمی تصریح کرد: این مبلغان نیز با هدف تبیین اهداف انقلاب و اندیشه های امام راحل (ره) تبیین مسایل جنگ نرم، بینش و بصیرت، ولایت فقیه، آسیب شناسی اجتماعی و .... به این مناطق اعزام خواهند شد.

