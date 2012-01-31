تیم هوانیروز قهرمان مسابقه های وزنه برداری نزاجا در قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و در روز پایانی این رقابت ها و در دسته 94 کیلوگرم سید مصطفی رجایی از لشگر 164 ارومیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و اکبرامباز و مرتضی رضا زاده به ترتیب از لشگر 81 کرمانشاه و لشگر 23 تهران رده های دوم و سوم را کسب کردند.

در دسته های 105 و + 105 کیلوگرم، وزنه برداران لشگر 16 زرهی قزوین توانستند عنوان های برتر این دو دسته را از آن خود کنند.

در دسته 105 کیلوگرم این رقابت ها سعید لشگری از لشگر 16 زرهی عنوان برتر را کسب کرد، ناصر رضایی از هوانیروز برسکوی دوم ایستاد و علیرضا مرادی از تیب 164 ارومیه صاحب عنوان سوم شد.

در دسته به اضافه 105 کیلوگرم هم کیان شهبازی از لشگر 16 زرهی سکوی قهرمانی را از آن خودکرد، مسعود اسماعیل نژاد از گروه 33 تهران و محسن حسینی از لشگر 77 خراسان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بندی تیمی این رقابت ها تیم هوانیروز جمهوری اسلامی با کسب 177 امتیازبر سکوی قهرمانی قرار گرفت، لشگر 16 زرهی با کسب 166 امتیازعنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و لشگر 77 خراسان با کسب 163 امتیاز در سکوی سوم ایستاد.

رقابت های وزنه برداری قهرمانی نزاجای کشور با حضور160 وزنه بردار در قالب 25 تیم به مدت دوروز در سالن جهان پهلوان تختی قزوین برگزار شد.

