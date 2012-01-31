بشار اسد به بیمارستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه از تعدادی از افرادی که در درگیری با گروههای مسلح مجروح شده بودند، در بیمارستان شهید یوسف العظمه دمشق عیادت کرد.

رئیس جمهوری سوریه در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحان خواستار توجه ویژه برای این افراد که نقش قوی در ثبات و امنیت کشور ایفا کرده اند، شد.

از سوی دیگر مجروحان نیز تاکید کردند در انتظار پایان درمان برای بازگشت به پستهای خود برای عمل به وظیفه ملی خود در قبال کشور هستند.

افرادی که در درگیری با گروههای مسلح زخمی شده اند به رئیس جمهوری سوریه گفتند: ما خواهان سربلندی سوریه هستیم موضوعی که دشمنان، عکس آن را می خواهند.