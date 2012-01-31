هادی قوامی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه امشب شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار امروز بر اساس مصوبه خود، بر اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی جدید این بانک توسط نظام بانکی کشور تأکید کرد.

عضو شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورا بانک ها ملزم هستند که بسته بانک مرکزی را بند به بند اجرایی نمایند به عبارت دیگر شورا بر اجرای دقیق نرخ سود تسهیلات، سپرده ها و اوراق مشارکت که در آن اعلام شده است تأکید کرد.

وی گفت: شورای پول و اعتبار در نظر دارد با تأکید بر بسته سیاستی - نظارتی بر اساس مصوبه امروز، یک فضای رقابتی در نظام بانکی کشور ایجاد شود.

قوامی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه امروز بانک ها ملزم هستند نرخ سود سپرده های خود را خود بر اساس هزینه ها، شاخص ها و وضعیت مالی خود محاسبه کنند.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره مصوبه مشترک شورای عالی هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی، گفت: شورای پول و اعتبار بر این مصوبه تأکید ندارد و بسته بانک مرکزی را مورد تأکید قرار می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه امروز بانک مرکزی گزارشی از وضعیت ارزی و تک نرخی کردن ارز ارائه شد؛ در عین حال بر حمایت همه جانبه از ارز تک نرخی نیز تاکید شد.

قوامی ادامه داد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نظر دارند سیاست تک نرخی کردن ارز را به نحوی هدایت کنند که در نهایت این نرخ بر بازار حاکم شود.