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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

کبگانیان به مهر خبر داد:

مذاکره با رئیس هیأت امنا برای صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد

مذاکره با رئیس هیأت امنا برای صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره جلسه امشب شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: براساس آنچه در جلسه امشب این شورا اتفاق افتاد مقرر شد تعامل و مذاکرات بیشتری با هیأت امنای دانشگاه آزاد و رئیس آن در زمینه صدور حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورایعالی انقلاب فرهنگی که هر دو هفته یک بار جلسات خود را برگزار می کند، بخشی از جلسه امشب را به بررسی روند امضای حکم رئیس جدید دانشگاه اختصاص داد.

گفته می‌شد که  شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز عصر، قصد افزودن تبصره ای به اساسنامه دانشگاه را به علت عدم تمکین آیت الله هاشمی رفسنجانی از امضای حکم فرهاد دانشجو دارد.

منصور کبگانیان - عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: جلسه شورا دقایقی پیش به اتمام رسید و قرار شد با مذاکراتی با رئیس هیأت امنا کار به صورت مثبت پیش رود.

وی درباره این مذاکرات گفت: شورایعالی انقلاب فرهنگی با تعامل بیشتر با هیأت امنا و رئیس آن، قصد دارد کار را در چارچوب اساسنامه دانشگاه آزاد و مصوباتی که انجام شده پیش ببرد.

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش مهر که شورا چگونه قصد تعامل با هیأت امنای دانشگاه آزاد دارد، گفت: به هر حال مصوبه شورا درباره ریاست جدید دانشگاه آزاد دیر یا زود به رئیس هیأت امنا ابلاغ شده است و با این فرصتی که شورا به رئیس هیئت امنا داده طی این هفته و هفته آینده مذاکرات صورت می گیرد.

وی افزود: اگر عنوان می شود که مصوبه دیر به دست آیت الله هاشمی رفسنجانی رسیده است، با این فرصت مشکلات مرتفع می شود.

کد مطلب 1522320

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