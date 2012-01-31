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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

عرب به مهر خبر داد:

سرقت از طلافروشی در زاهدان/ تحقیقات پلیس ادامه دارد

سرقت از طلافروشی در زاهدان/ تحقیقات پلیس ادامه دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در حادثه سرقت طلا فروشی در یکی از بازارهای زاهدان سه نفر زخمی شدند.

سرهنگ محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند فرد مسلح مقارن ساعت 17 و 35 دقیقه با ورود به یک مغازه طلا فروشی در بازار طلا فروشان کوچه حافظ قصد سرقت طلا داشتند که با ممانعت صاحب طلا فروشی مواجه شدند.

وی گفت: سارقان با تیراندازی دو نفر از طلا فروشان را زخمی کردند که متقابلا صاحب طلا فروشی با استفاده از تپانچه به سمت آنان تیراندازی و یک نفر از سارقان را زخمی کرده است.

وی افزود: سارقان که با مقاومت طلا فروشان مواجه شدند بلافاصله با یک دستگاه خودرو از محل متواری شدند.

وی بیان داشت: با وقوع این حادثه بلافاصله ماموران انتظامی در محل حضور یافته و اکنون در حال پیگیری موضوع و شناسایی و دستگیری سارقان مسلح هستند.

کد مطلب 1522321

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