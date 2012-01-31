مدارس ابتدایی قزوین چهارشنبه تعطیل است/ تداوم بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از صبح روز سه شنبه در استان آغاز شده هم اینک نیز ادامه دارد و تداوم بارش موجب شد تا مدارس ابتدایی مناطق یک و دو در شهر قزوین از سوی آموزش و پرورش تعطیل اعلام شود.

بارش برف هر چند موجب کندی تردد در جاده های استان شده اما این نعمت الهی موجب شادی و نشاط مردم استان نیز شده است.

محمد امین نصراللهی زاده، مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جاده های استان اظهارداشت: با شروع بارندگی در محورهای مواصلاتی استان کلیه ماموران راهداری مستقر در جاده ها وارد عملیات برفروبی شدند و کار نمک پاشی مسیرها را آغاز کردند.

وی افزود: اقدامات ایمنی و نمک پاشی و باز کردن مسیرها امشب هم ادامه خواهد یافت تا راهها برای تردد مسافران و رانندگان مسیر ایمن شود.

نصراللهی زاده تصریح کرد: در حال حاضر کلیه راههای اصلی، فرعی و روستایی استان باز است و عبور و مرور در آنها با احتیاط کامل جریان دارد.

این مسئول گفت: در صورت تداوم بارش و کولاک که با پیش بینی هواشناسی عصر فردا چهارشنبه نیز افزایش خواهد یافت تمامی اکیپ های راهداری در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز وارد ماموریت امدادی می شوند.

مدیرکل راه و ترابری اظهارداشت: نمک و ماسه به میزان کافی در راهدارخانه ها دپو شده و با همه توان در خدمت مسافران در محورهای مواصلاتی استان هستیم و راهها را برای عبور و مرور باز نگه خواهیم داشت.

بارشها تداوم دارد/ هوا سرد می شود

کاکاوند کارشناس هواشناسی استان هم در خصوص پیش بینی بارشها گفت: سامانه بارشی از صبح امروز در استان آغاز شده ودر اکثر مناطق استان شاهد بارش برف هستیم.

وی افزود: این بارش در برخی مناطق امشب هم ادامه خواهد یافت و فردا صبح به طور موقت از میزان ناپایداری های کاسته می شود ولی از بعدازظهر فردا چهارشنبه مجددا سامانه جوی تقویت شده و بارش ها به صورت فراگیرتر و گسترده تر تا صبح پنجشنبه ادامه پیدا می کند.

کاکاوند گفت: طی این مدت بارشها در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و اختلال در تردد خودروها را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی اظهارداشت: روز پنجشنبه با نفوذ توده هوای سرد شمالی ضمن کاهش دما شاهد وزش باد هم خواهیم بود و بعد از ورود این سامانه هوایی کاهش دما برای آخر هفته پیش بینی می شود و هوا به طور محسوسی سردتر خواهد شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل تداوم بارش و برودت هوا، مدارس ابتدایی نواحی یک و دو در شهر قزوین، شهرستان های البرز و آبیک فردا چهارشنبه در نوبت صبح تعطیل است.