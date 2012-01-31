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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

اختصاصی مهر/

مدارس ابتدایی قزوین چهارشنبه تعطیل است/ تداوم بارش برف

مدارس ابتدایی قزوین چهارشنبه تعطیل است/ تداوم بارش برف

قزوین - خبرگزاری مهر: به دلیل تداوم بارش برف و برودت هوا مدارس ابتدایی در شیفت صبح در شهر قزوین و شهرستانهای البرز و آبیک تعطیل اعلام شد این درحالی است که هواشناسی از تداوم بارشها در استان قزوین خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از صبح روز سه شنبه در استان آغاز شده هم اینک نیز ادامه دارد و تداوم بارش موجب شد تا مدارس ابتدایی مناطق یک و دو در شهر قزوین از سوی آموزش و پرورش تعطیل اعلام شود.
 
بارش برف هر چند موجب کندی تردد در جاده های استان شده اما این نعمت الهی موجب شادی و نشاط مردم استان نیز شده است.
 
محمد امین نصراللهی زاده، مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جاده های استان اظهارداشت: با شروع بارندگی در محورهای مواصلاتی استان کلیه ماموران راهداری مستقر در جاده ها وارد عملیات برفروبی شدند و کار نمک پاشی مسیرها را آغاز کردند.
 
وی افزود: اقدامات ایمنی و نمک پاشی و باز کردن مسیرها امشب هم ادامه خواهد یافت تا راهها برای تردد مسافران و رانندگان مسیر ایمن شود.
 
نصراللهی زاده تصریح کرد: در حال حاضر کلیه راههای اصلی، فرعی و روستایی استان باز است و عبور و مرور در آنها با احتیاط کامل جریان دارد.
 
این مسئول گفت: در صورت تداوم بارش و کولاک که با پیش بینی هواشناسی عصر فردا چهارشنبه نیز افزایش خواهد یافت تمامی اکیپ های راهداری در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز وارد ماموریت امدادی می شوند.
 
مدیرکل راه و ترابری اظهارداشت: نمک و ماسه به میزان کافی در راهدارخانه ها دپو شده و با همه توان در خدمت مسافران در محورهای مواصلاتی استان هستیم و راهها را برای عبور و مرور باز نگه خواهیم داشت.
 
بارشها تداوم دارد/ هوا سرد می شود
 
کاکاوند کارشناس هواشناسی استان هم در خصوص پیش بینی بارشها گفت: سامانه بارشی از صبح امروز در استان آغاز شده ودر اکثر مناطق استان شاهد بارش برف هستیم.
 
وی افزود: این بارش در برخی مناطق امشب هم ادامه خواهد یافت و فردا صبح به طور موقت از میزان ناپایداری های کاسته می شود ولی از بعدازظهر فردا چهارشنبه مجددا سامانه جوی تقویت شده و بارش ها به صورت فراگیرتر و گسترده تر تا صبح پنجشنبه ادامه پیدا می کند.
 
کاکاوند گفت: طی این مدت بارشها در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و اختلال در تردد خودروها را به همراه خواهد داشت.
 
این کارشناس هواشناسی اظهارداشت: روز پنجشنبه با نفوذ توده هوای سرد شمالی ضمن کاهش دما شاهد وزش باد هم خواهیم بود و بعد از ورود این سامانه هوایی کاهش دما برای آخر هفته پیش بینی می شود و هوا به طور محسوسی سردتر خواهد شد.
 
روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل تداوم بارش و برودت هوا، مدارس ابتدایی نواحی یک و دو در شهر قزوین، شهرستان های البرز و آبیک فردا چهارشنبه در نوبت صبح تعطیل است.
کد مطلب 1522325

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