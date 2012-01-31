بان کی مون با شاه اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،"عبدالله دوم" در دیدار با "بان کی مون" ضمن حمایت از مذاکرات سازش بیان کرد: جامعه جهانی باید به تلاشهای خود برای دستیابی به راهکار عادلانه و دائمی برای موضوع فلسطین با اهتمام بیشتری ادامه دهد.

از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن درخواست از رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برای بازگشت به پای میز مذاکرات سازش مدعی شد: ما تمام تلاش خود را برای پایان مشکلات مردم نوار غزه به کار خواهیم گرفت.

وی افزود : پایان مجازاتها علیه نوار غزه موضوعی ضروری است، زیرا غیر نظامیان بهای آن را می پردازند.

شایان ذکر است دیدار دبیر کل سازمان ملل متحد از اردن در چارچوب سفر دوره ای بان کی مون به خاورمیانه که قرار است از اراضی اشغالی نیز دیدار کند، انجام می شود.