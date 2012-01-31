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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

در صنعا اعلام شد؛

ترور ناکام وزیر اطلاع رسانی یمن

ترور ناکام وزیر اطلاع رسانی یمن

منابع وابسته به دولت یمن از ناکام ماندن تلاش گروههای مسلح برای ترور وزیر اطلاع رسانی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، یک مسئول دولتی در یمن که نامش را فاش نکرد، گفت : "احمد العمرانی" وزیر اطلاع رسانی یمن از سوء قصد جان سالم به در برده است.

مسئول مذکور بیان کرد: افراد ناشناس به سوی خودروی وزیر اطلاع رسانی پس از خارج شدن وی از جلسه کابینه آتش گشوده اند و سه گلوله به خودروی وزیر مذکور اصابت کرده است، اما آسیبی به وی نرسیده است.

شایان ذکر است سوء قصد علیه وزیران دولت موسوم به وفاق ملی که در دسامبر گذشته تشکیل شده است، اولین بار در نوع خود رخ می دهد.این دولت تا فوریه آینده کشور را اداره می کند.

این در حالی است که مردم یمن همچنان با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز خواهان برگرداندن عبدالله صالح دیکتاتور فراری از آمریکا و محاکمه و اعدام وی به سبب ارتکاب جنایات فراوان است.

کد مطلب 1522328

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