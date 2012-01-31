تحرکات ضد ایرانی در بروکسل/ تضمینهای اعراب به غربی ها درباره نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه از سفر عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به بروکسل و مذاکرات وی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.



خبرنگار این شبکه در گزارشی از بروکسل به تشریح تحرکات ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و مذاکرات وی با اشتون با محور ایران و سوریه پرداخت و اعلام کرد تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز بخش مهمی از مذاکرات اروپایی و عربی را به خود اختصاص داد.



الزیانی در گفتگو با العربیه در خصوص محور مذاکرات خود با اشتون گفت : در این دیدار مسئله سوریه را بررسی کردیم مذاکرات خوبی با اشتون داشتیم و وی اعلام کرد اروپا از طرح عربی حمایت می کند.



به گفته خبرنگار العربیه، پارلمان اروپا موضوع هسته ای ایران را در دوره جدید خود بررسی خواهد کرد.



خبرنگار این رسانه ضد ایرانی همچنین اعلام کرد : اتحادیه اروپا تضمینهای کافی را از کشورهای عربی برای تامین نیازهای نفتی خود دریافت کرده است.



دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به دعوت اشتون به بروکسل سفر کرده است.