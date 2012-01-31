به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر زارعی عصر سه‌شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی هنری نقش مهمی در رشد و توسعه فرهنگی دارند و بویژه در جامعه کنونی و در مقابله با جنگ نرم نقش این کانون‌ها ارزشمند است.

وی افزود: تقویت و تجهیز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان است که این امر در استان بوشهر با جدیت در دست انجام است.



مدیر هیئت نظارت بر کانون‎های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر از فعالیت 245 کانون فرهنگی مساجد در بوشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر و بر اساس آمار موجود در مجموع 245 کانون فرهنگی هنری مساجد در این استان فعال است و 105 کتابخانه نیز در مساجد این استان فعال است.

زارعی از راه‌اندازی 80 هسته پژوهشی در کانون‌های فرهنگی مساجد استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: در کنار فعالیت کتابخانه‎های مجهز و فعال کانون‎های فرهنگی و هنری مساجد در استان بوشهر، 80 هسته پژوهشی در این کانون‎ها راه‎اندازی شده که مشغول به فعالیت هستند.



وی همچنین از اجرای طرح چلچراغ در استان بوشهر خبر داد و افزود: این طرح مهم ویژه مدیران استان توسط این کانون‎ها به اجرا درآمده است.

زارعی ادامه داد: طرح تلاوت نور نیز در 850 مسجد استان بوشهر برگزار شده است.



وی گفت: از همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و ارتقای کانون‌های فرهنگی هنری استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نمی‌دهیم.