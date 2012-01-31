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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

زارعی خبر داد:

راه‌اندازی 80 هسته پژوهشی در کانون‌های فرهنگی مساجد استان بوشهر

راه‌اندازی 80 هسته پژوهشی در کانون‌های فرهنگی مساجد استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر هیئت نظارت بر کانون‎های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر از راه‌اندازی 80 هسته پژوهشی در کانون‌های فرهنگی مساجد استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر زارعی عصر سه‌شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی هنری نقش مهمی در رشد و توسعه فرهنگی دارند و بویژه در جامعه کنونی و در مقابله با جنگ نرم نقش این کانون‌ها ارزشمند است.

وی افزود: تقویت و تجهیز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان است که این امر در استان بوشهر با جدیت در دست انجام است.

مدیر هیئت نظارت بر کانون‎های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر از فعالیت 245 کانون فرهنگی مساجد در بوشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر و بر اساس آمار موجود در مجموع 245 کانون فرهنگی هنری مساجد در این استان فعال است و 105 کتابخانه نیز در مساجد این استان فعال است.

زارعی از راه‌اندازی 80 هسته پژوهشی در کانون‌های فرهنگی مساجد استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: در کنار فعالیت کتابخانه‎های مجهز و فعال کانون‎های فرهنگی و هنری مساجد در استان بوشهر، 80 هسته پژوهشی در این کانون‎ها راه‎اندازی شده که مشغول به فعالیت هستند.

وی همچنین از اجرای طرح چلچراغ در استان بوشهر خبر داد و افزود: این طرح مهم ویژه مدیران استان توسط این کانون‎ها به اجرا درآمده است.

زارعی ادامه داد: طرح تلاوت نور نیز در 850 مسجد استان بوشهر برگزار شده است.

وی گفت: از همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و ارتقای کانون‌های فرهنگی هنری استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نمی‌دهیم.

کد مطلب 1522331

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