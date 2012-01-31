  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۳۸

جبارزاده در گفتگو با مهر:

70 طرح برقرسانی دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

70 طرح برقرسانی دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از افتتاح 70 طرح برقرسانی در ایام دهه فجر در استان خبر داد.

یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بهره برداری از این طرح ها 61 میلیارد و 787 میلیون و 560 هزار ریال هزینه شده است.
 
وی افزود: طرح های یاد شده شامل: توسعه و احداث، نیرو رسانی، رفع ضعف ولتاژ، اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر، برق رسانی روستایی، احداث و تجهیز ساختمان فوریت های برق است.
 
جبارزاده تصریح کرد: از مجموع طرح های آماده افتتاح در دهه مبارک فجر، 35 طرح در شهرستان قزوین، 22 طرح در شهرستان البرز، شش طرح در آبیک، چهار طرح در تاکستان و دو طرح نیز در شهرستان بوئین زهرا مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
 
این مسئول گفت: همچنین در روزهای آینده با افتتاح طرح برق رسانی به دو روستای جعفر آباد قمیشلو و شورجه از توابع شهرستان های قزوین و بوئین زهرا ساکنان این دو روستا نیز از نعمت روشنایی برق بهره مند می شوند.
 
جبارزاده بیان کرد: تمامی جمعیت شهری استان و 99.7 درصد جمعیت روستایی استان قزوین از خدمات روشنایی برق برخوردارند.
کد مطلب 1522332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها