70 طرح برقرسانی دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بهره برداری از این طرح ها 61 میلیارد و 787 میلیون و 560 هزار ریال هزینه شده است.

وی افزود: طرح های یاد شده شامل: توسعه و احداث، نیرو رسانی، رفع ضعف ولتاژ، اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر، برق رسانی روستایی، احداث و تجهیز ساختمان فوریت های برق است.

جبارزاده تصریح کرد: از مجموع طرح های آماده افتتاح در دهه مبارک فجر، 35 طرح در شهرستان قزوین، 22 طرح در شهرستان البرز، شش طرح در آبیک، چهار طرح در تاکستان و دو طرح نیز در شهرستان بوئین زهرا مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این مسئول گفت: همچنین در روزهای آینده با افتتاح طرح برق رسانی به دو روستای جعفر آباد قمیشلو و شورجه از توابع شهرستان های قزوین و بوئین زهرا ساکنان این دو روستا نیز از نعمت روشنایی برق بهره مند می شوند.

جبارزاده بیان کرد: تمامی جمعیت شهری استان و 99.7 درصد جمعیت روستایی استان قزوین از خدمات روشنایی برق برخوردارند.