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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

بشار الجعفری:

مخالفت سوریها با دخالت خارجی/استقلال سوریه خط قرمز است

مخالفت سوریها با دخالت خارجی/استقلال سوریه خط قرمز است

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد ضمن تشریح توطئه های اتحادیه عرب علیه دمشق، استقلال و حاکمیت این کشور را خط قرمز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "بشار الجعفری" تاکید کرد: مردم سوریه با دخالت خارجی مخالف هستند و حاکمیت، استقلال و وحدت کشور خط قرمز به شمار می رود.

وی افزود: توسل کشورهای عربی به شورای امنیت در همسویی با طرحهای غیرعربی هدفمند برای تخریب و بی ثباتی سوریه و اقدامی در جهت نادیده گرفتن گزارش کمیته ناظران اتحادیه عرب است.

الجعفری بیان کرد: دبیرکل اتحادیه عرب با درخواست برخی اعضای شورای امنیت برای حضور "محمد الدابی" رئیس ناظران اتحادیه عرب در نشست مربوط به سوریه مخالفت کرده و گزارش وی نیز ارسال نشده است.

وی اظهار داشت : در حالی که بسیاری از قطعنامه های مربوط به فلسطین در همین سالن شورای امنیت وتو شده است، اما اتحادیه عرب بدون مشورت با سوریه به شورای امنیت متوسل شده است.

شایان ذکر است اتحادیه عرب با تحریک قطر و عربستان ضمن نادیده گرفتن گزارش رئیس ناظران اتحادیه عرب خواستار طرح موضوع سوریه در شورای امنیت شده است در حالی که موضوع فلسطین سالیان زیادی است که از سوی این اتحادیه مورد بی توجهی قرار گرفته و حتی برخی رژیمهای عربی با برقراری روابط گسترده با صهیونیستها علیه مردم فلسطین توطئه می کنند.

کد مطلب 1522335

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