افزایش خود سرانه قیمتها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی در استان موجود است و قیمتها بر این اساس تا پایان سال ثابت خواهد ماند.

وی اظهارداشت: موضوع افزایش نرخ ارز در بازار بحث افزایش قیمت کالا را بوجود آورده که بعد از اعلام دولت برای تامین ارز تولیدکنندگان و وارد کنندگان به نرخ مرجع بحث افزایش قیمت ها منتفی است.



این مسئول اضافه کرد: هرگونه موج روانی ناشی از افزایش قیمت کالا که از سوی برخی افراد سودجو و فرصت طلب در بازار ایجاد می شود باید نظارت و کنترل شود.



جمشیدیها ادامه داد: با کسانی که بخواهند برای افزایش قیمت کالای مورد نیاز مردم فضا سازی کنند و یا قصد سوء استفاده از وضعیت موجود را داشته باشند به شدت برخورد می شود.

وی تصریح کرد: هرگونه درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شود و پس از بررسی، نتایج کارشناسی اعلام خواهد شد.

جمشیدیها افزود: برخورد قاطع و قانونی با افزایش خود سرانه و غیرمنطقی قیمت‎ها در همه سطوح اعم از تولید، توزیع و عرضه در همه بخش‎های دولتی، تعاونی، خصوصی یا عمومی با همکاری مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار دارد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین درباره میزان ذخیره سازی کالاهای اساسی گفت: ‌هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم ‌و با داشتن موجودی مناسب جای هیچ گونه نگرانی نیست چون تولید و واردات به اندازه کافی انجام می شود.

وی تاکید کرد: بازرسان این سازمان به طور مستمر در سطح بازار نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کرده و با متخلفان برخورد جدی خواهند داشت.

جمشیدیها یادآورشد: با کنترل انبار مواد اولیه، نظارت بر انبارهای عمده‌ فروشان، رصد الکترونیکی داد و ستد کالا در شبکه‌های تولید و واحدهای صنفی و نظارت بر شرکت‌های پخش، زمینه سوء استفاده‌های احتمالی از بین رفته است.

این مسئول با اشاره به اثربخشی فعالیت‎های تنظیم بازار و نظارت و بازرسی در کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‎ها، یادآورشد: سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان بازرگانی استان آماده دریافت گزارش ها و شکایات مردمی است.