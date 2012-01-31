نمایش "خواستن توانستن است" در گنبدکاووس به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خواستن توانستن است روایت گر داستان کبوتر کوچکی است که یک بالش از کودکی حرکت نمی کرده و با دیدن خواب فرشته مهربان تصمیم می گیرد به سرزمین رویاها برود.

نمایش "خواستن توانستن است" نوشته و کار نگار نادری، با همکاری لیدا اشجاری و یاسر میر حمیدی، به عنوان عروسک ساز، حدیث نیک رو، طراح لباس، یاسر میر حمیدی، طراح صحنه، مؤذن صفری، آهنگساز، مهدی صیاد و فروغ عموزاده، طراح و مجری گریم، لیدا اشجاری، طراح پوستر و بروشور، شیرین دمان، منشی صحنه و سمیرا واحد، صوفیا نادری، شیرین دمان، فاطمه علی پرست، مصطفی خوش نشین، علیرضا هادی پور، صاحل احمد دوست، احمد نیک قلب و فاطمه طواف، به عنوان بازیگر و عروسک گردان، تولید شده است.

پیش از این، نگار نادری نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی خواستن توانستن است نمایشهایی همچون یک تاج و دوسر، خاکستری، یک روز روشن خدا - زمانی برای گفتن، آرزوی قشنگ رعنا، فصل سرد، به دنبال دوستی زیبا را کارگردانی کرده است.

شایان ذکر است، افسانه صدماهی، بانوی تسبیح، خواستن توانستن است، نویسنده مرده است، افسانه های نو پنج گروه نمایشی شرکت کرده در این بخش از جشنواره تئاتر فجر، در شهر های گرگان، گنبد، کردکوی، رامیان، علی آباد و بندرگز، از استان گلستان به روی صحنه رفتند.

بخش عروسکی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری مبارک یونیما، 5 تا 11 بهمن ماه سال جاری، همزمان با برگزاری فجر استانی در 6 شهر استان گلستان برگزار خواهد شد.