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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۲:۱۱

حسینی در گفتگو با مهر:

اعزام 243 مبلغ به مناسب دهه فجر در گلستان

اعزام 243 مبلغ به مناسب دهه فجر در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی گلستان از اعزام 243مبلغ دینی به سراسر استان خبر داد.

حجت الاسلام میرقربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 25 نفر روحانی اعزامی از حوزه های علمیه ؛ 163 نفراز برادران روحانی بومی هستند.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد 48 نفر از خواهران بومی وتعداد 5 نفر سخنران به سراسر استان از جمله مساجد ؛ادارات و مدارس اعزام می شوند.
 
حسینی بیان داشت: با توجه به این که سی وسومین سالگرد انقلاب اسلامی مصادف شده است با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) وسالروز زعامت فرزند از نظر غایبش حضرت امام مهدی (عج) وهم چنین سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) وامام جعفر صادق (ع)  این مبلغان اعزام می شوند.
کد مطلب 1522342

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