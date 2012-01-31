بهره برداری از 9 پروژه آبفا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیرادی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای بهره‌برداری از این تعداد پروژه ها از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان گفت: اصلاح و توسعه 19 شهر استان به طول 58 کیلومتر همزمان با آغاز دهه فجر انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پروژه اصلاح و توسعه شهرهای استان، با اعتباری بالغ بر 23هزار و 300میلیون ریال از مهمترین پروژه ها در سالجاری بشمار می رود.

علیمرادی افزود : بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر بندر ترکمن با اعتباری بالغ بر 7 هزار میلیون ریال و زیر ساخت های مسکن مهر در 19 شهر استان به طول 30 کیلومتر با لوله هایی به سایز 63 الی 355 میلیمتر از جمله این پروژه‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان ادامه داد: افتتاح ایستگاه الکترولیز نمک طعام در شهرهای گرگان، بندر گز، آزادشهر، گنبد و خان ببین با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 400 میلیون ریال با ظرفیت 710 لیتر برثانیه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.