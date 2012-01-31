تردد در محورهای مواصلاتی زنجان تنها با زنجیر چراغ امکانپذیر است

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر بر اثر شدت بارش و لغزندگی محورهای مواصلاتی از تردد وسائط نقلیه بدون داشتن زنجیر چرخ جلوگیری می شود افزود: در حال حاضر تردد در کلیه محورها و گردنه های استان زنجان تنها با وجود زنجیر چرخ امکانپذیر است.



وی با توصیه به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی زنجان را دارند برای به همراه داشتن زنجیز چرخ گفت: در حال حاضر تردد در محور زنجان - دندی ، طارم، نیک پی، ماهشان ، زنجان، خدابنده تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.



وی با اشاره به بارش برف و لغزندگی سطح جاده های استان بخصوص در مناطق غربی استان زنجان افزود: در حال حاضر در محور زنجان - بیجار محدودیت ترافیکی اعمال شده است.



خلیلی در ادامه از مسدود بودن راه ارتباطی بیش از 80 روستایی در استان خبرداد و گفت: در حال حاضرعوامل راهداری در کلیه محورها آماده ارائه خدمات و بازگشایی راههای مسدود شده هستند.



کارشناس راه و ترابری استان زنجان به رانندگان وسایط نقلیه توصیه کرد: در صورت تردد در محورهای مواصلاتی زنجان به ویژه گردنه های این استان، زنجیر چرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.



خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر با تلاش راهداران مستقر در 29 پایگاه دائمی و موقت تمام محورهای مواصلاتی استان زنجان باز است و تردد خوردورها در آنها جریان دارد، افزود: شماره تلفن 7272027 و تلفن گویای 141اداره کل راه و ترابری استان، آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است.

