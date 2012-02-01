برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی الکامپ غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار اندیشه با اشاره به اینکه روز 22 بهمن روزی پیروزی و سربلندی ملت ایران است، گفت: شهرداری اندیشه سعی دارد در این روز که روز رستاخیز و روز آزاد شدن مردم ایران از دست استبداد بود بهترین برنامه ها را اجرا کند.

بهروز کاویانی در تشریح برنامه های شهرداری اندیشه در ایام دهه فجر افزود: ویژگی ها و محورهای برنامه های مدیریت شهری در این ایام با توجه به تقارن هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام(ص)، همزمانی این ایام با ماه ربیع الاول، انتخاب مجلس شورای اسلامی، عنایت تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انفلاب در حوزه جهاد اقتصادی و اقتضائات جاری همچنین بیداری اسلامی در نظر گرفته شده است.



تشکیل دومین جلسه ستاد فرعی دهه فجر و استقبال از بهار در باغستان

دومین جلسه ستاد فرعی دهه فجر و استقبال از بهار شهر باغستان با حضور معاونان و دیگر اعضاء این ستاد برگزار شد.



در این جلسه معاون اداری و مالی شهرداری باغستان در خصوص طرح ها و پیشنهاد های ارائه شده توسط اعضای ستاد مطالبی را عنوان کرد و خواستار رعایت و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات شهرداری در این خصوص شد.



رحیمی اعلام کرد: در راستان اجرای هرچه باشکوه تر برنامه های ستاد فرعی دهه فجر شهر باغستان کمیته های تبلیغات و اطلاع رسانی، اجرائی، پشتیبانی، نظارت تشکیل شده است.

ملاقات مردمی فرماندار شهریار با مردم در کمیته امداد امام خمینی(ره)



طبق برنامه مدون هفتگی، ملاقات مردمی فرماندار شهریار با مردم شهرستان در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد.



در این ملاقات مردمی که از ساعت 8:30 صبح الی 12 ظهر برگزار گردید، 150 نفر از مردم شریف شهرستان با فرماندار شهریار دیدار و به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

سید عباس جوهری فرماندار شهرستان شهریار نیز دستورات لازم برای حل مشکلات و مسائل مردم را صادر کرد.

معابر و پروژه ها به نام شهدا مزین شود



فرماندار شهرستان شهریاردر جلسه شورای مشورتی ایثارگران گفت: زیبنده است که در نامگذاری تمامی ساختمانهای اداری و دولتی و پروژه های در حال افتتاح و همچنین معابری که تاکنون به نام شهدا مزین نشده اند،از نام شهدا استفاده کنیم.

سید عباس جوهری به موضوع ساماندهی گلزارهای شهدا اشاره کرد و گفت: ساماندهی گلزارهای شهدا موضوع مهمی است که باید با دقت به این موضوع رسیدگی شود و در این ارتباط چند گلزار هستند که نسبت به گلزارهای دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند.



برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی الکامپ غرب استان تهران در شهریار

نخستین نمایشگاه تخصصی الکامپ غرب استان تهران در شهرستان شهریار برپا می شود.

تمامی مراحل ثبت نام از طریق سایت www.shahryarelecomp.ir میسر است.

محل برگزاری این نمایشگاه واقع در شهریار، خیابان مصطفی خمینی(کرشته) مصلی سابق و برگزار کننده آن شرکت تراز گیتی است.

اعلام پروژه های دهه فجر شهرداری باغستان

شهردار شهر باغستان پروژه های افتتاحی این سازمان در ایام دهه فجر را اعلام کرد.

محمدصادق کولیون اعلام کرد: افتتاح ساختمان اورژانس دهمویز واقع در خانه بهداشت دهمویز با مساحت 120 متر مربع و ایجاد اشتغال برای 20 نفر، زمین چمن نصیر آباد واقع در انتهای آزادگان با مساحت هفت هزار و 700 مترمربع، با ایجاد اشتغال برای 20 نفر، زمین چمن مهدیه واقع در جنب گلخانه مهدیه با مساحت هزار و 100 مترمربع و ایجاد اشتغال برای 10 نفر، زمین چمن ده بهار واقع در خانه فرهنگ ده بهار با مساحت دو هزار و 250 مترمربع و ایجاد اشتغال برای 10 نفر، پارک محلی دهمویز واقع انتهای دهمویز جنب مسجد دهمویز با مساحت 650 مترمربع با ایجاد اشتغال برای هفت نفر از جمله این پروژه ها است که در ایام دهه فجر از سوی شهرداری باغستان افتتاح و بهره برداری می شود.

برگزاری مسابقات کشوری دهه فجر کاراته بانوان سبک دای دو در صفادشت



به منظور گرامیداشت ایام دهه فجر، مسابقات کشوری کاراته بانوان سبک دای دو ، جمعه ۱۴ بهمن در مجموعه ورزشی یوسف آباد قوام صفادشت برگزار خواهد شد.

این مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود. تبریز ، کاشان ، قم و مشهد از جمله شهرهایی هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت.بانوان صفادشت نیز با تیم هایی از یوسف آباد و شهر صفادشت در این مسابقات شرکت می کنند.

ساختمان بنیاد مسکن شهرستان ملارد در صفادشت احداث می شود



مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان بنیاد مسکن شهرستان ملارد با حضور مسئولان در صفادشت برگزار شد.

ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ملارد جنب اداره هلال احمر شهرستان ملارد در یوسف آباد قوام، در دو فاز احداث می شود.فاز اول به مساحت حدود یک هزار مترمربع بخش اداری و فاز دوم به مساحت چهار هزار و ۸۰۰ متر مربع بخش خدماتی این پروژه را تشکیل می دهند.