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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

جوهری در گفتگو با مهر:

روابط عمومی های فعال شهریار مشاور عالی مدیران می شوند

روابط عمومی های فعال شهریار مشاور عالی مدیران می شوند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار گفت: روابط عمومی های فعال شهرستان شناسایی می شوند و حکم مشاور عالی رئیس برای آنها زده خواهد شد.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر نهضت خوبی در جهت ارتقا و احیای روابط عمومی در ادارات شهرستان شهریار آغاز شده که این نوید دهنده آغاز فصل مطلوبی در این حوزه است.

وی افزود: در این زمینه مدیران روابط عمومی های ادارات باید خود را به علم روز و فناوریهای جدید مجهز کنند و بتوانند به سمت روابط عمومی الکترونیک پیش روند.

این مسئول عنوان کرد: مدیران روابط عمومی باید تحلیل گر باشند و بتوانند مشکلات سیستم خود را تحلیل کنند و به مخاطبان نتایج مطلوبی را ارائه دهند.

جوهری ادامه داد: در این زمینه طبق بررسی روابط عمومی های برتر و فعال شهرستان شناسایی می شوند و پس از آن به عنوان مشاور عالی مدیر مربوطه معرفی خواهند شد.

فرماندار شهرستان شهریار بر افزایش تعامل شورای روابط عمومی ها با شورای مطبوعات شهرستان تاکید کرد.
 

کد مطلب 1522351

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