ساخت دو اقامتگاه اسکان اضطراری در قدس/ مدیران روابط عمومی شهرداری قدس گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره پسماند شهرداری قدس گفت: امروزه مهمترین شاخصهای زندگی بشر، حفاظت از منابع تولید است، در واقع بشر دریافته که تبعات و پیامدهای خسارات و زیان هایی که به طبیعت وارد می کند به مراتب بیشتر از بهره ای است که از آلودن محیط زیست دریافت می کند.

مجید جوزایی افزود: از این رو با بکار بستن امکانات عملی و علمی می کوشد کمترین زیان را به طبیعت وارد آورد.

این مسئول عنوان کرد: برای دفن صحیح و بهداشتی زباله ها، باید آنها را با توجه به جنس اجزاء تشکیل دهنده آن جداسازی کرد.



جوزایی ادامه داد: به طور مسلم یک برنامه مدیریتی جهت بازیافت و تفکیک زباله های خشک شهری از ضروریات روند گسترش شهرنشینی است که در این راستا اداره پسماند شهرداری با انجام مکاتبات مختلف و مراجعات حضوری با اماکن تجاری، صنعتی، درمانی و ... اقدام به عقد قرارداد با این اماکن و جمع آوری زباله های آنها بصورت مجزا کرده است.



وی یادآور شد: در دی ماه سال جاری 38 مورد قرارداد جدید با مسئولان این اماکن منعقد و با استقبال این مسئولان روبرو شده که علاوه بر حفظ محیط زیست از لحاظ کسب درآمدهای پایدار نیز برای شهرداری موثر بوده است.



رئیس اداره پسماند شهرداری قدس از تمام مسئولان مراکز تجاری، صنعتی و درمانی درخواست کرد تا با همکاری لازم با اداره پسماند این اداره را جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان و جمع آوری زباله ها و ایجاد یک محیط سالم یاری کنند.

ساخت دو اقامتگاه اسکان اضطراری در شهرستان قدس



معاونت فنی و عمرانی شهرداری قدس از اتمام عملیات ساخت اقامتگاه های اضطراری در باغهای زیتون و ملی خبر داد.



مجید عظیمی اظهار داشت: این اقامتگاه ها با هدف مدیریت بحران و پیشگیری از خسارات احتمالی در زمان بروز بلایای طبیعی ساخته شدند.

وی ادامه داد: برای ساخت این دو اقامتگاه اضطراری اعتباری حدود 20 میلیارد ریال صرف شده است.



معاونت فنی عمران شهرداری قدس افزود: این مکانها آمادگی برای پناه دادن شهروندان در شرایط اضطراری نظیر وقوع حوادث طبیعی و برای اسکان حدود 200 خانواد آماده باشد.



این مسئول افزود: مخزن ذخیره آب، نانوایی، سرویس های بهداشتی و... از دیگر امکاناتی است که برای این اقامتگاه ها پیش بینی شده است.

مدیران روابط عمومی های سازمانهای شهرداری قدس گردهم آمدند



مسئولان و رابطان روابط عمومی های سازمانهای تابعه شهرداری در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی روابط عمومی ها و کار اطلاع رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.



در این نشست رزاقی مشاور شهردار و مدیر اداره روابط عمومی شهرداری قدس به تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی‌ها پرداخت و وظیفه آنها را بسیار مهم و حساس برشمرد.



وی سپس به تشریح طرح توانمندسازی روابط عمومی ادارات پرداخت و گفت: طرح توانمند سازی روابط عمومی ها به منظور ترسیم چشم انداز دقیق از روابط عمومی و ایجاد زمینه مشارکت همه روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف شهرداری قدس که همانا خدمت به شهروندان است، اجرا می شود.