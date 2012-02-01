برای ماندن در اسکواش ایران تصمیم گیری می کنم

امجد خان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطمینان دارم مشکلات موجود با تلاشها رئیس فدراسیون برطرف خواهد شد.

وی گفت: برگزاری اردو برای تیمهای ملی ما بسیار مفید خواهد بود و به طور حتم تاثیرات مثبت آن را در آینده خواهید دید. زمانی این اردوها مفیدتر خواهد بود که با حضور تمامی بازیکنان برگزار شود زیرا به این شکل از وضعیت بازیکنان دیگر بی خبر خواهم بود.

سرمربی تیم ملی اسکواش ایران گفت: بازیکنان بسیار خوبی در شهرستانها حضور دارند که باید برای پیشرفت بیشتر زیر نظر من در تهران تمرین کنند. این بازیکنان شایستگیهای زیادی دارند اما به این شکل نمی توانند چندان موفق عمل کنند.

وی در خصوص اینکه ایا علاقه ای به تمدید قرارداد خود با تیم ملی کشورمان دارد، اظهار داشت: به طور حتم علاقه مند هستم و مذاکرات خوبی را نیز انجام داده ام.