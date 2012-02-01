زمینه برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و سالم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری میامی در محل فرمانداری این شهر، با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر گفت: هر سال که از تاریخ انقلاب می‌گذرد وظیفه مردم و برگزار کنندگان گرامیداشت این ایام، سنگین‌تر می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در ادامه به موضوع انتخابات مجلس اشاره کرده وگفت: ملت ایران در دو آزمون پیش رو یعنی انتخابات و مراسم های دهه فجر سربلند خواهند بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه زمینه را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و سالم فراهم است، گفت: انتخابات آینده باید آگاهانه و با همدلی برگزار شود.

خلخالی همچنین به موضوع شهرستان شدن میامی نیز اشاره کرده وگفت: میامی با زحمات فراوان در دولت دهم به شهرستان ارتقاء یافت.

وی افزود: از آنجا که خدمت رسانی برای مردم در نقاط دور دست سخت بود شهرستان شدن میامی ضروری بود.

معاون سیاسی استاندار سمنان در خصوص عدم معرفی فرماندار میامی گفت: با عنایت به در پیش رو بودن سفر رئیس جمهور به استان بر آن شدیم که افتتاح فرمانداری میامی را در برنامه ها داشته باشیم و به همین خاطر معرفی سرپرست را به جلو انداختیم.

خلخالی با اشاره به اینکه احمد قاضی از نیروهای بسیار فعال می باشند گفت: :بنده با معرفی سرپرست فرمانداری میامی رسما شهرستان این شهر را اعلام می کنم.

امام جمعه میامی نیز در این جلسه گفت: مسئولین ما باید افتخار کنند که خادم مردم هستند واین بزرگترین نعمتی است ک خداوند بزرگ به ما مسئولین داده است.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی همچنین گفت: پس از سالها رنج و محنت شاهد ارتقاء بخش میامی به شهرستان بودیم و من به نمایندگی مردم این شهرستان از رئیس جمهور وکلیه کسانی که این زحمت را به دوش کشیدند تشکر می کنم.

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه فجر، از پی گیری مجدانه امام جمعه میامی و همه دست اندرکاران در خصوص ارتقاء بخش میامی به شهرستان تقدیر کرد.

مهدی بندر آبادی از افتتاح 16 پروژه بمناسبت دهه فجر در شهرستان میامی خبر داد و اظهار داشت: برای این پروژه ها 8 میلیارد و 973میلیون تومان هزینه برآورد شده است.

بخشدار میامی نیز در این جلسه، گفت: در نظام جمهوری اسلامی، باید مسئولین طوری مسئولیت خود را شروع کنند که همان شور و نشاطی را که در زمان آغاز مسئولیت خود دارند در زمان پایان مسئولیت خود نیز داشته باشند.

عبدالعلی رحیمی تصریح کرد: شهرستان میامی در این مدت بیش از 259 مصوبه در سفر استاندار سمنان و چندین مصوبه بسیار مهم در سفرهای ریاست جمهور داشته است که الحمدالله همه این مصوبات پیشرفتت خوبی را داشته است.

در پایان این آئین، احمد قاضی از زحمات همه مسئولین قدردانی نموده وگفت: از اینکه بتوانم دراین پُست موفق باشم از خداوند متعال کمک می خواهم و بنده خود را به عنوان سرپرست فرمانداری معرفی نمی کنم بلکه خادم مردم میامی می باشم.

وی افزود: از همه می خواهم که دست به دست همدیگر داده تا قابلیت هایی که در شهرستان هست را به بهره برداری برسانیم.

در این مراسم طی حکمی از سوی استاندار سمنان، احمد قاضی به عنوان سرپرست فرمانداری میامی منصوب شد.

یاد آور می شود در این مراسم مسئولین ادارات شهرستان، دهیارها، شوراهای شهر و روستا نیز شرکت داشتند.