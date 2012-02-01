دشمن با ایجاد جنگ روانی به دنبال ربودن اندیشه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی جوانان و ورزشکاران زاهدان ویژه انتخابات 90 اظهار داشت: دشمن با حذف دانشمندان هسته ای و ترور مولوی اهل سنت و به قتل رساندن دو کارمند در استانی که بافت قومی و مذهبی دارد، هدفش فقط ایجاد جنگ روانی قبل از انتخابات در کشور است.

وی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات و برگزیدن افراد اصلح تودهنی محکی برای دشمن خواهد بود.

وی افزود: اگر فرد مورد نظر ما برای مجلس رد صلاحیت شد نباید حضور در این عرصه را رها کرد بلکه باید نسبت به شرکت حداکثری در انتخابات احساس تکلیف داشت.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: مسئولان هیئت های ورزشی وظیفه دارند ورزشکاران جوان استان را به حضور پرشور در انتخابات ترغیب و تشویق کنند.

فرماندار زاهدان نیز در این جلسه گفت: مسئولان هیئت های ورزشی برای برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری نقش مهمی بر عهده دارند.

لطیف صادقی افزود: 53 نفر کاندیدا در حوزه انتخابیه زاهدان ثبت نام کردند که 31 نفر اهل سنت و 22 نفر شیعه بودند و هیئت اجرایی صلاحیت 20 نفر را مورد تایید قرار داد.

وی اظهار داشت: برای رد صلاحیت شدگان نیز فرصت اعتراض تا 21 بهمن ماه وجود دارد و ممکن است تعداد دیگری تایید صلاحیت شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها یک مجموعه ورزشی در کل استان وجود داشت، گفت: سیستان و بلوچستان به لحاظ توانمندی ورزشی جزو استان های موفق کشور است و در حال حاضر 190 مجموعه ورزشی در این استان وجود دارد.

دادخدا شاهوزهی افزود: 500 هیئت ورزشی این استان تاکنون سه هزار و 474 مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات استانی، کشوری و جهانی کسب کرده است.