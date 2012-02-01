به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌ الملل استانداری سیستان و بلوچستان عصر سه شنبه اظهار داشت: انقلاب اسلامی در مقطعی اتفاق افتاد که هیچکس تصور نمی ‌کرد و اکنون در ابتدای دهه چهارم پیروزی شکوهمند انقلاب باید جمع‌ آوری، ثبت، تدوین و انتقال اسناد انقلاب اسلامی به نحو احسن به انجام برسد.

علیرضا براهویی گفت: اکنون که انسان های آزاده در سرزمین‌ های اسلامی با الگو برداری از انقلاب اسلامی فریاد آزادی سر می ‌دهند ما نیز باید زوایای پنهان انقلاب را به بهترین نحو برای افراد به نمایش بگذاریم.

وی افزود: برای تحقق و دستیابی به این مهم باید گذشته را به امروز پیوند زد و مرکز اسناد و کتابخانه ملی با برپایی نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی استان، بهترین گام را در این جهت برداشته است.

وی از جمله ویژگی‌ های برجسته این نمایشگاه را ترسیم چهره پنهان حاکمان گذشته و نمایش دلاوری‌ های مردم عنوان کرد که کاری بسیار ارزشمند است.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌ الملل استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: این نمایشگاه که همزمان با استانداری و 32 دستگاه اجرایی دیگر بر پا شده است، اسناد انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان را به صورت نوشتاری، تصویری و سند مکتوب معتبر ارائه کرده است.

وی گفت: مسئولیت ما آشنا کردن نسل آینده با انقلاب به طور مطلوب است.

وی مکاتبه ساواک با شهربانی استان درباره احتمال ورود امام‌ خمینی (ره) از مرز میرجاوه به کشور، اجتماع مردم زابل در مسجد حکیم، مسافرت آیت ‌الله ‌خامنه ‌ای رهبر معظم انقلاب به اطراف کوه‌های آهوران برای تبلیغ علیه رژیم را از مهم‌ ترین اسناد ارائه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در طول ایام پر فروغ دهه مبارک فجر از ساعت هفت صبح به مدت 10 ساعت یکسره در سالن ورودی ساختمان مرکزی استانداری پذیرای علاقه مندان به تاریخ انقلاب است.