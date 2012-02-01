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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۸

مولوی سلامی:

دشمنان با ترور علماء و نخبگان در تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند

دشمنان با ترور علماء و نخبگان در تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زاهدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان با ترور علماء و نخبگان در تلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پای صندوق های رای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نظیر احمد سلامی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید مولوی جنگی‌ زهی در مسجد جامع زاهدان اظهار داشت: ترور شهید مولوی جنگی ‌زهی به منظور کم رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق ‌های رای است اما مردم سیستان‌ و بلوچستان با آگاهی و علم بالا توطئه‌ های پشت پرده انتخابات را مدیریت و مهار می کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران تصویری روشن از دین مبین اسلام و عشق ملت به پروردگار است و استکبار که تحمل این موضوع را ندارد در تلاش برای ضربه زدن به ایران است.

وی افزود: اتحاد، ایمان و عشق به اسلام و ولایت فقیه سه عنصر شکل ‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران است که آن را به قدرتمندترین کشور در دنیا تبدیل کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: شهید مولوی جنگی ‌زهی عالم فاضل، متعهد و فردی شجاع بود که همواره با بصیرت و آگاهی همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت می کرد.

حجت‌ الاسلام عباس دانشی گفت: شهید مولوی جنگی زهی محبوب مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان بود و ارتباط تنگاتنگی با مردم داشت.

وی افزود: شهادت این روحانی برجسته اهل سنت موجب جاودانه شدن نام وی در تاریخ بیداری اسلامی و گسترش و تعمیق وحدت میان شیعه و سنی شده است. 

کد مطلب 1522384

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