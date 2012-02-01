88 برنامه فرهنگی هنری همزمان با دهه فجر در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده سه شنبه شب در نشستی خبری با اشاره به ایجاد رویکردی جدید برای برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر در استان هرمزگان، اظهار داشت: برنامه های دهه فجر در استان هرمزگان با رویکرد جدید نسبت به سالهای گذشته برگزار می شود و تمامی ادارات برای برگزاری این برنامه ها بسیج شده اند.

وی ادامه داد: برای برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر در هرمزگان کمیته های مختلفی تشکیل شده که مسئولیت کمیته فرهنگی، هنری و تبلیغات بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گذاشته شده و بنا بر تصویب ستاد دهه فجر هرمزگان 88 برنامه فرهنگی هنری در هرمزگان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به برخی از این برنامه ها، عنوان کرد: تجلیل از مبارزین انقلاب اسلامی، برگزاری جشنهای انقلاب، اهدای 15 هزار جلد کتاب، اجرای موسیقی زنده در بندرعباس، مسابقه نقاشی کودکان یادواره شهیده مژگان خضری، مسابقه خوشنویسی هفته وحدت، مراسم غبار روبی گلزار شهدا توسط هنرمندان، تجلیل از خانواده های شهدا و راه اندازی غرفه دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر در استان هرمزگان است.

مریدی زاده افزود: از جمله دیگر برنامه های فرهنگی هنری دهه فجر در هرمزگان می توان به برگزاری مسابقه کتابخوانی فجر، نمایشگاه هنرهای تجسمی، مجلس انس با قرآن و سخنرانی بصیرت شناسی فجر اشاره کرد.

وی به افتتاح 120 کانون فرهنگی هنری مساجد همزمان با دهه فجر در هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری 12 جشن در 12 مسجد، تشکیل 15 تور انقلاب، برگزاری 12 نمایشگاه عکس در مساجد، افتتاح شش خانه فرهنگ دیجیتال و برگزاری جشنواره های هنری در مساجد از جمله دیگر برنامه های فرهنگی ایام دهه فجر در هرمزگان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به تغییر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب استان هرمزگان، تصریح کرد: این نمایشگاه پیش از این قرار بود در دهه فجر برگزار شود که زمان برگزاری آن به 30 بهمن الی شش اسفند تغییر بافت.