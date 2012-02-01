محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: طبق برنامه اعلام شده به هیئت رئیسه مجلس قرار است رئیس جمهور ساعت 9 صبح برای ارائه لایحه بودجه 91 وارد مجلس شود.

دهقان یادآور شد: ارائه بودجه توسط رئیس جمهور همراه با سخنرانی او در صحن مجلس خواهد بود.

به گزارش مهر دولت باید طبق قانون 15 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کرد اما هم اکنون با حدود دو ماه تاخیر قرار است این لایحه تقدیم مجلس شود.

در این مدت رئیس مجلس و نمایندگان به دلیل این تاخیر تذکرات جدی به دولت دادند و یادآور شدند تاخیر در ارائه بودجه 91 که مقارن با ماههای پایانی کار مجلس هشتم و ایام انتخابات است مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.