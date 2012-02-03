به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک نیمه شب است. همراه با عکاس وارد یکی از آشپزخانه های مرکزی سازمان حج و زیارت در کربلا می شویم. آشپزخانه بزرگ ولی تاریک است. نگهبان می گوید آشپزها رفتند در آسایشگاه استراحت کنند چون یک ساعت بعد توزیع غذا آغاز می شود.

وقتی وارد آسایشگاه آشپزها شدیم استقبال گرمی از ما شد. نمی دانیم شاید فکر می کردند می توانند درد و دلهایشان را برای رسانه ها بازگو کنند.

28 آشپز حرفه‌ای پس از گذراندن امتحانات و گزینش به مدت دوماه از طریق شرکت شمسا وابسته به سازمان حج و زیارت به کربلا اعزام می شوند.

آشپزخانه مرکزی سازمان حج و زیارت ایران در کربلا حدود 50 خدمه دارد که غیر از 28 آشپز ایرانی الباقی هندی و پاکستانی هستند. کار آشپزها از بعد از ظهر آغاز می شود و تا ساعت 5 صبح که توزیع غذا است ادامه دارد. به دلیل تراکم جمعیت در ایام خاص مانند عاشورا، تاسوعا و اربعین حسینی غذای ایرانیان در هتلهای تحت پوشش سازمان حج و زیارت ساعت 5 صبح توزیع می شود.

در برنامه غذایی سازمان حج و زیارت در کربلا خورشت قیمه، خورشت قرمه، کوبیده، استانبولی، جوجه کباب، ماهی و فیله به چشم می خورد. این آشپزخانه اجاره ای به تنهایی غذای چهار هزار زائر را تامین می کند که به گفته آشپزها حتی تا هشت هزار غذا هم طبخ کرده اند.

بر اساس این گزارش هر چند که غذای آشپزهای ایرانی بهترین گزینه برای زائران است ولی آشپزها با مشکلات زیادی برای طبح غذای مطلوب در کربلا مواجه هستند.

آشپزهای ایرانی می گویند: حبوبات و سبزیجات ایرانی نداریم، در کربلا حتی 5 کیلو برنج ایرانی هم یافت نمی شود. اکثر زائران ایرانی غذای خوب می خواهند در حالی که مواد اولیه زیاد مرغوب نیست..

نکته قابل تامل در این آشپزخانه و آشپزهای ایرانی آن است که آنها دلسوزانه و عاشقانه کار می کنند و قبل از ورود به آشپزخانه وضو می گیرند ولی متاسفانه نه از امنیت شغلی خبری است و نه از بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی!

آشپزهای اعزامی به کربلا و نجف و مکه بیمه نیستند و امنیت شغلی ندارند. آنها بعد از چند ماه آشپزی به خانه باز می گردند و به گفته خودشان روز بعد باید در میادین شهر منتظر باشند تا شخصی، سازمانی یا هیئتی از آنها برای کار دعوت کنند. مانند کارگران فصلی...

آنها سالهاست بدون قرار دارد کار می کنند. هر وقت قسمت شود به سفر کربلا و نجف و مکه آن هم برای آشپزی اعزام می شوند و شاید هم سالها بیکار باشند.

دستمزد آشپزها روزانه 35 دلار است. سرآشپز 40 دلار، معاونین 50 دلار و مدیران 60 دلار و این تنها برای دو ماه است و الباقی سال نان خالی و نمک ...

یکی از آشپزها می گفت یک بار آشپزی می خواست درب هیتر را بازکند که متاسفانه حادثه ای رخ داد و جانش را از دست داد. ولی مسئولان کاری برای خانواده اش نکردند، او حتی بیمه هم نبود.

ساعت حدود 3 بامداد شد و آشپزها به آشپزخانه آمدند تا غذاها را توزیع کنند. سکوت فضای آشپزخانه را فرا گرفته بود. درد و دلها داغ آشپزها را تازه کرده بود ، ما هم چند فریم عکس گرفتیم و رفتیم...

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گزارش از سید هادی کسایی زاده